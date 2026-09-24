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Prostat büyümesinde su buharı ile hedefe yönelik küçülme: Rezum tedavisinin ayrıntıları

Rezum, kontrollü su buharı enerjisiyle prostatın büyümüş dokusunu hedefleyip hacmini küçültmeyi ve idrar kanalındaki basıyı azaltmayı amaçlayan minimal invaziv bir yöntemdir.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 09:24

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Prostat büyümesinde su buharı ile hedefe yönelik küçülme: Rezum tedavisinin ayrıntıları

Rezum nedir ve nasıl etki eder?:

Medicana International Samsun Hastanesi Üroloji Bölümü’nden Prof. Dr. Mustafa Suat Bolat, Rezum tedavisini prostat dokusuna uygulanan kontrollü su buharı enerjisi ile büyümüş dokuya hücresel hasar verilip zaman içinde bu dokunun vücuttan uzaklaştırılması şeklinde tanımlıyor. Bu süreç sonucunda prostatta hacim azalması meydana gelerek idrar kanalına uygulanan basınç azalıyor ve hastanın idrar yapma şikâyetlerinde düzelme hedefleniyor.

Hangi hastalar için uygundur?:

Prof. Dr. Bolat, tedavi kararının hastanın şikâyetlerinin şiddeti, prostatın hacmi ve büyüme şekli, idrar akımı ve genel sağlık durumuna göre belirlendiğini vurguluyor. İlk yaklaşım genellikle ilaç tedavisi olup, ilaçla yeterli cevap alınamadığında cerrahi veya minimal invaziv yöntemler değerlendiriliyor. Rezum, özellikle ilaç tedavisinden yeterli fayda görmeyen ve uygun prostat anatomisine sahip hastalar için bir seçenek olarak öne çıkıyor.

İşlem, riskler ve hasta konforu:

Rezum uygulaması, prostatın büyümüş bölgelerine hedeflenmiş kısa buhar enjeksiyonları şeklinde gerçekleştiriliyor. İşlem genellikle genel anestezi gerektirmiyor; hastanın durumuna göre lokal anestezi veya sedasyon tercih edilebiliyor. Bu yaklaşımın amacı, tedavi etkinliğini koruyarak hastanın günlük yaşamına daha kısa sürede dönmesine olanak sağlamaktır. Ancak Prof. Dr. Bolat, her tıbbi müdahalede olduğu gibi sonuçların kişiden kişiye değişebileceğini ve muhtemel risklerin işlem öncesinde hasta ile ayrıntılı olarak konuşulması gerektiğini belirtiyor.

Cinsel fonksiyonlar ve beklentiler:

Prostat büyümesinin cerrahi tedavilerinde hastaların en çok merak ettiği konulardan biri cinsel fonksiyonların etkilenmesidir. Rezum yönteminde prostat dokusunun tamamı çıkarılmayıp yalnızca büyümüş dokunun belirli bölgelerine su buharı uygulanır; bu nedenle bazı uygun hastalarda ejakülasyonun korunması açısından avantaj sağlayabilir. Yine de Prof. Dr. Bolat, bu konuda kişisel farklılıklar olabileceğini ve beklentilerin işlem öncesinde netleştirilmesi gerektiğini söylüyor.

Sonuç olarak, idrar akımında zayıflama, sık idrara çıkma veya gece sık uyanma gibi yakınmalar yaşlandığın doğal bir sonucu olarak kabul edilmemeli; bu şikâyetler iyi huylu prostat büyümesinin veya başka ürolojik sorunların belirtisi olabilir. Bu nedenle ilerleyen yaşta ortaya çıkan veya artan idrar şikâyetlerinin bir üroloji uzmanı tarafından değerlendirilmesi ve uygun tedavi seçeneğinin (ilaç, cerrahi veya minimal invaziv yöntemler) belirlenmesi önem taşıyor.

ÜROLOJİ UZMANI PROF. DR. MUSTAFA SUAT BOLAT, REZUM TEDAVİSİNİN, PROSTAT DOKUSUNA SU BUHARI...

ÜROLOJİ UZMANI PROF. DR. MUSTAFA SUAT BOLAT, REZUM TEDAVİSİNİN, PROSTAT DOKUSUNA SU BUHARI ENERJİSİ UYGULANARAK PROSTATIN KÜÇÜLMESİNİ VE İDRAR KANALINDAKİ BASININ AZALTILMASINI HEDEFLEYEN MİNİMAL İNVAZİV BİR YÖNTEM OLDUĞUNU İFADE ETTİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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