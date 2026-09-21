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Refüjdeki ağaca çarpan otomobilde genç sürücü yaşamını yitirdi

Beyşehir'de akaryakıt istasyonu önünde kontrolden çıkan otomobilin refüjdeki ağaca çarpması sonucu ağır yaralanan 20 yaşındaki genç, hastanede öldü.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 15:28

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Refüjdeki ağaca çarpan otomobilde genç sürücü yaşamını yitirdi

kaza yerinde yaşananlar:

Konya'nın Beyşehir ilçesinde akşam saatlerinde, Beyşehir-Konya kara yolunun 1. kilometresinde bir trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre A.T.Y. (20) yönetimindeki 42 ANA 502 plakalı otomobil, Konya istikametine seyir halindeyken akaryakıt istasyonu önünde kontrolden çıktı. Araç refüje çıkarak burada bulunan ağacın gövdesine çarptı.

kurtarma çalışmaları ve ilk müdahale:

Kazada, sürücü A.T.Y. ile araçta yolcu olarak bulunan Ramazan Yılmaz (20) araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri sıkışan iki yaralıyı araçtan çıkarırken sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

Yaralılar ambulanlarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumu ağır olan Ramazan Yılmaz, hastanedeki ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi. Sürücü A.T.Y., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

görüntüler ve soruşturma:

Kazanın meydana geldiği anlar çevredeki bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarpma anı yer alıyor. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

RAMAZAN YILMAZ HAYATINI KAYBETTİ.

RAMAZAN YILMAZ HAYATINI KAYBETTİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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