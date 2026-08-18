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Dinar'da peçeteye gizlenmiş uyuşturucu: iki şüpheli tutuklandı

Dinar'da düzenlenen operasyonda, 9 peçeteye emdirilmiş uyuşturucu maddeyle yakalanan K.Ş. ve Ş.Ç.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 14:07

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Dinar'da peçeteye gizlenmiş uyuşturucu: iki şüpheli tutuklandı

operasyon ve ele geçirilenler:

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü. Yapılan operasyonda 9 adet peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyon kapsamında şüpheliler K.Ş. ve Ş.Ç.K. gözaltına alındı; emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiler.

adli süreç ve tutuklama:

Şüpheliler, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçlamasıyla yargılanmak üzere mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme, her iki şüpheli hakkında tutuklama kararı vererek şahısları cezaevine gönderdi.

AFYONKARAHİSAR&#039;IN DİNAR İLÇESİNDE 9 ADET PEÇETEYE İNDİRİLMİŞ UYUŞTURUCU MADDE İLE YAKALANAN 2 KİŞİ...

AFYONKARAHİSAR'IN DİNAR İLÇESİNDE 9 ADET PEÇETEYE İNDİRİLMİŞ UYUŞTURUCU MADDE İLE YAKALANAN 2 KİŞİ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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