Dinar'da peçeteye gizlenmiş uyuşturucu: iki şüpheli tutuklandı

operasyon ve ele geçirilenler:

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü. Yapılan operasyonda 9 adet peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyon kapsamında şüpheliler K.Ş. ve Ş.Ç.K. gözaltına alındı; emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiler.

adli süreç ve tutuklama:

Şüpheliler, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçlamasıyla yargılanmak üzere mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme, her iki şüpheli hakkında tutuklama kararı vererek şahısları cezaevine gönderdi.

AFYONKARAHİSAR'IN DİNAR İLÇESİNDE 9 ADET PEÇETEYE İNDİRİLMİŞ UYUŞTURUCU MADDE İLE YAKALANAN 2 KİŞİ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.