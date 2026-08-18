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Bacaklardaki inatçı yağlanma: lipödem obeziteyle karıştırılmamalı

Lipödem, bacak ve kollarda anormal yağ birikimiyle seyreden, diyet ve egzersize dirençli bir bağ doku hastalığıdır; erken tanı ve tedavi şarttır.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 14:07

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Bacaklardaki inatçı yağlanma: lipödem obeziteyle karıştırılmamalı

Lipödem nedir ve kimlerde görülür:

Acıbadem Kayseri Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Hülya Yüksel lipödemin klasik obeziteyle sık karıştırıldığını belirtiyor. Lipödem; bacak, basen ve bazen kollarda görülen, kronik seyirli, anormal yağ birikimi ile kendini gösteren bir hastalıktır. Dr. Yüksel, bunun basit bir yağlanma olmadığını, yağ dokusunda enflamasyon, doku değişimi ve fibrozis (dokuda sertleşme) ile seyreden bir bağ doku hastalığı olduğunu vurguluyor.

Hastalığın kesin nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte, hormonların ve genetik faktörlerin rol oynadığı düşünülüyor. Dr. Yüksel, lipödemin özellikle ergenlik, hamilelik ve menopoz dönemlerinde ortaya çıkabileceğini veya ilerleyebileceğini belirtiyor.

Belirtiler ve tanıda dikkat edilecek noktalar:

Lipödemde vücudun üst kısmı görece normal kalırken alt kısmın orantısız şekilde büyümesi dikkat çeker. Hastalarda sık görülen yakınmalar arasında ağrı, hassasiyet ve kolay morarma yer alır. Diyet ve egzersize rağmen bacaklardaki yağ dokusunda belirgin azalma olmaması, tanıda önemli bir ayırıcı özelliktir.

Dr. Yüksel, yanlış tanı konmasının tedavi gecikmesine yol açabileceğini ve ilerleyen dönemlerde hareket kısıtlılığı ve yaşam kalitesinde düşüş gibi sonuçlara neden olabileceğini söylüyor. Bu yüzden erken tanı kritik bir öneme sahiptir.

Tedavi yaklaşımı ve hasta yönetimi:

Lipödem tedavisinde tek tip bir reçete yoktur; yaklaşım multidisipliner olmalıdır. Konservatif tedaviler arasında kompresyon tedavileri, manuel lenfatik drenaj, düzenli egzersiz ve beslenme düzenlemeleri öne çıkar. İleri evre olgularda ise liposuction gibi cerrahi seçenekler değerlendirilir.

Dr. Yüksel son olarak, lipödemin sadece kozmetik bir sorun olmadığını, gerçek bir hastalık olduğunu ve farkındalık ile doğru tanı için hekime başvurmanın önemini vurguluyor.

ACIBADEM KAYSERİ HASTANESİ FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON UZMANI DR. HÜLYA YÜKSEL

ACIBADEM KAYSERİ HASTANESİ FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON UZMANI DR. HÜLYA YÜKSEL

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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