Çanakkale boğazında KAPITAN SHYRIAGIN makine arızası sonrası Karanlık Liman'a çekildi

Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yapan genel kargo gemisi KAPITAN SHYRIAGIN makine arızası nedeniyle seyrini sürdüremedi. Mersin'den Yalova'ya giden, 142 metre uzunluğundaki gemi Sarıçay önlerinde sorun yaşadı ve kaptanın durumu bildirmesi üzerine yetkili birimlere haber verildi.

Kurtarma müdahalesi ve trafiğin yönlendirilmesi:

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü'ne bilgi verilmesinin ardından bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı KURTARMA-1 ve KURTARMA-17 römorkörleri sevk edildi. Ekipler, saat 11.29 civarında kurtarma operasyonuna başladı ve boğazı geçecek diğer gemiler arıza hakkında bilgilendirildi.

Manevra ve demirleme işlemi:

Gemi, kılavuz kaptan refakatinde römorkörlerle yedeklenip çekilerek güvenli bölge olan Karanlık Liman'a götürüldü. Burada gemi demirletilerek seyrin ve olası risklerin kontrol altına alınması sağlandı.

Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından yapılan yönlendirme ve sevk işlemleri, boğaz trafiğinin güvenliğinin korunmasına odaklandı. Gemiyle ilgili arıza nedenine dair ek bir açıklama henüz paylaşılmadı.

Çanakkale Boğazı'ndan geçen genel kargo gemisi makine arızası yaptı