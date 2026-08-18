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MCBÜ'de yeni dönem öğrenciler kampüs yaşamında çok yönlü fırsatlarla buluşuyor

YKS sonuçlarıyla MCBÜ'ye yerleşen öğrenciler, akademik eğitimle birlikte sanat, spor ve sosyal etkinliklerle dolu çok yönlü bir kampüs deneyimi bekliyor.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 14:04

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

MCBÜ'de yeni dönem öğrenciler kampüs yaşamında çok yönlü fırsatlarla buluşuyor

MCBÜ yeni öğrencilerini kampüs yaşamına hazırlıyor

YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla Manisa Celal Bayar Üniversitesi'ne yerleşen öğrenciler için yeni bir dönem resmen başladı. Üniversite yönetimi, kayıt süreçleri ile karşılamayı organize ederken staj, araştırma ve eğitim programlarına yönlendirme çalışmalarını hızlandırdı. MCBÜ Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar öğrencilere hitap ederek bu yılların hem meslek hem de kişisel gelişim için kritik olduğunu vurguladı.

Eğitim ve çok yönlü fırsatlar:

Manisa Celal Bayar Üniversitesi, öğrencilere yalnızca derslerle sınırlı olmayan bir öğrenim ortamı sunuyor. Eğitim programlarının yanı sıra bilim, kültür, sanat, spor ve sosyal yaşam alanlarında düzenlenen etkinlikler, öğrenci toplulukları ve araştırma fırsatları, gençlerin ilgi ve yeteneklerini geliştirmeleri için planlandı. Üniversite, çeşitli fakülte, yüksekokul ve programlardan gelen öğrencilere akademik ve kişisel destek sağlayacak kaynakları aktarmaya odaklanıyor.

Kampüs yaşamı ve öğrenci odaklı yaklaşım:

Rektör Kibar, üniversite yıllarının keşif, merak ve yeni ufuklar açma dönemi olduğunu belirterek öğrencilere merakla öğrenmelerini tavsiye etti ve kişisel gelişimin akademik gelişim kadar önemli olduğuna işaret etti. Rektör ayrıca öğrencilere yönelik rehberlik hizmetleri, kulüp ve spor imkanlarının aktif şekilde kullanılmasının teşvik edileceğini söyledi.

MCBÜ ailesine hoş geldiniz mesajını ileten Kibar, yeni başlayan öğrencilere başarı dileklerini iletti ve kampüste birlikte atılacak adımların önemine dikkat çekti. Üniversite, yeni öğrencileri sosyal ve akademik hayatla iç içe geçirecek programlarla karşılamayı sürdürecek.

YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARININ AÇIKLANMASIYLA MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİNE YERLEŞEN ÖĞRENCİLER...

YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARININ AÇIKLANMASIYLA MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİNE YERLEŞEN ÖĞRENCİLER İÇİN YENİ BİR DÖNEM BAŞLADI. MCBÜ REKTÖRÜ PROF. DR. RANA KİBAR, YENİ ÖĞRENCİLERE "MCBÜ AİLESİNE HOŞ GELDİNİZ" MESAJI VERİRKEN, ÜNİVERSİTE YILLARININ YALNIZCA MESLEK EDİNME DEĞİL, KENDİNİ KEŞFETME VE GELECEĞE HAZIRLANMA DÖNEMİ OLDUĞUNU VURGULADI.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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