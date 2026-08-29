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Reyhanlı'da eski su depoları yenileniyor, 10 mahallede güvenli tedarik hedefi

HATSU ekipleri, Reyhanlı'nın 10 mahallesinde eski içme suyu depolarını yenileyerek sondaj suyunun daha sağlıklı korunması ve kesintisiz dağıtımını hedefliyor.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 01:02

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Reyhanlı'da eski su depoları yenileniyor, 10 mahallede güvenli tedarik hedefi

Reyhanlı'da içme suyu altyapısı yenileniyor

Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü HATSU tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Reyhanlı ilçesindeki ekonomik ömrünü tamamlamış içme suyu depoları yenileniyor. Proje, sondajlardan elde edilen suyun hijyenik koşullarda depolanmasını sağlayarak halka daha güvenli bir su tedariki sunmayı hedefliyor.

hangi mahallelerde çalışmalar tamamlandı ve hangileri sırada:

Cilvegözü, Alakuzu, Karacanlık ve Kumtepe mahallelerindeki yeni depoların bağlantı çalışmaları tamamlanarak hizmete alındı. Terzihöyük, Beşaslan, Mehmetbeyli ve Akyayla mahallelerinde kurulum çalışmaları sürüyor; bu noktalarda işler tamamlandığında depolar hizmete alınacak. Kuşaklı ve Davutpaşa mahallelerinde de yeni depoların monte edileceği bildirildi.

hedefler ve vatandaşlara yansıyacak faydalar:

Yetkililer, eski depoların su tutmaması ve depolanan suyun zamanla kirlenmesi gibi sorunların yenileme ile giderileceğini vurguluyor. Çalışmaların temel hedefi, daha sağlıklı ve kesintisiz içme suyu sağlamak, su kesintileri ve kirlilik şikayetlerini azaltmak ve sondaj su kaynaklarının güvenli biçimde dağıtılmasını temin etmek.

HATSU ekipleri tarafından yürütülen yenileme çalışmaları, bölgedeki su altyapısının uzun vadeli dayanıklılığını artırmayı amaçlıyor ve tamamlandıkça mahalle sakinlerine düzenli bilgilendirme yapılacak.

REYHANLI’DA 10 MAHALLEDE ESKİ İÇME SUYU DEPOLARININ YENİLENMESİNE YÖNELİK ÇALIŞMALAR...

REYHANLI’DA 10 MAHALLEDE ESKİ İÇME SUYU DEPOLARININ YENİLENMESİNE YÖNELİK ÇALIŞMALAR SÜRDÜRÜLÜRKEN, YENİ DEPOLARIN BAĞLANTI VE MONTAJ İŞLEMLERİ GERÇEKLEŞTİRİLİYOR.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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