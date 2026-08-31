Çekmeköy'de 30 Ağustos coşkusu: lunaparkta binlerce kişiyle Zafer Bayramı kutlandı

etkinlik programı:

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104. yıl dönümü Çekmeköy’de yoğun katılımla kutlandı. Çekmeköy Belediyesi tarafından Eski Taşdelen Lunapark Alanı’nda düzenlenen akşam programı, ailelerin ve gençlerin de aralarında olduğu binlerce kişiye ev sahipliği yaptı. Program, sahne alan sanatçılar ve DJ performanslarıyla coşku dolu anlara sahne oldu.

Etkinlikler Noyan’ın sahne almasıyla başladı; ardından DJ Ömer YK’nın seti alana hareket getirirken programın ilerleyen saatlerinde sevilen sanatçı Rafet El Roman en beğenilen parçalarını Çekmeköylüler için seslendirdi. Konser boyunca alanı dolduran izleyiciler şarkılara hep birlikte eşlik ederek 30 Ağustos’un gururunu paylaştı.

belediyenin hedefi ve katılımın önemi:

Etkinliği düzenleyen belediye yetkilileri geceyi, milli değerlerin aktarılması ve toplumsal birlikteliğin güçlendirilmesi açısından önemli bir buluşma olarak değerlendirdi. Konser ortamı, kutlamanın eğlence boyutunun yanı sıra milli bilincin pekiştirilmesi amacını da taşıdı; ailelerin ve genç kuşağın katılımı dikkat çekti.

Alanı dolduran binlerce kişinin oluşturduğu kalabalık, etkinliğin hem yerel hem de duygusal düzeyde geniş yankı bulduğunu gösterdi. Sahne performanslarının ardından vatandaşlar bayram coşkusunu birlikte yaşarken konser alanında yoğun bir birliktelik havası hâkim oldu.

başkan orhan çerkez'in mesajı:

Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, törende yaptığı konuşmada 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın yalnız savaşlarda kazanılan bir başarı olmadığını, ülkenin bağımsızlığı ve bütünlüğünün korunmasında oynadığı rolü vurguladı. Başkan Çerkez, "Tüm vatandaşlarımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyorum. Zafer Bayramı yalnız savaşlarda kazandığımız zaferlerden öte, ülkemizin bağımsızlığını, bütünlüğünü koruyan çok önemli bir zaferdir" dedi.

Çerkez konuşmasına şöyle devam etti: "Bu ülke kolay kazanılmadı. Bu ülkeye bedeller ödendi. Onların kıymetini bilmek lazım. Bu ülke için bedeller ödeyenler var. Şehitlerimiz var. Bedeninin bir kısmını cephede bırakan gazilerimiz var. Onlara minnet duygumuzu bildirmemiz gerekiyor." Başkan ayrıca, "Bugün burada, tarihimizin en büyük dönüm noktalarından biri olan 30 Ağustos Zaferi’nin 104. yıl dönümünü büyük bir gurur ve heyecanla kutluyoruz" sözleriyle katılımcılara seslendi ve ülkeye sahip çıkma sorumluluğuna dikkat çekti.

Konuşmasında tüm vatandaşlara hitap eden Çerkez, "Hepimizin ortak değeri: vatanımız, bayrağımız ve Türkiye Cumhuriyeti" vurgusunu yaparak birlik mesajı verdi ve başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile zaferi kazanan kahramanlar olmak üzere şehit ve gazilere şükranlarını sundu.

Gece, sahne performansları ve toplu kutlamalarla sona ererken, Çekmeköy’de 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104. yılı hem coşku hem de anma ruhuyla bir arada yaşandı.

ÇEKMEKÖY’DE ZAFER BAYRAMI’NIN 104. YILI COŞKUYLA KUTLANDI