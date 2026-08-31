Roma iki haftada liderliğe yükseldi, şampiyonlar ligi öncesi moral buldu

Roma'nın Serie A çıkışı:

Roma, Serie A'nın ikinci haftası kapanışında deplasmanda Lecce ile kozlarını paylaştı ve sahadan 4-0 galip ayrıldı. Başkent ekibinin gol yükünü çeken isim Donyell Malen olurken, Matias Soule ve Rodrigo Mora da skora katkı sağladı.

maçın öne çıkanları:

Roma, ligdeki ilk iki haftada hücum gücünü açıkça gösterdi. Ligin ilk haftasında da Fiorentina'yı 4 golle mağlup eden takım, böylece iki maçta 6 puan ve +8 averaj elde ederek puan cetvelinin zirvesine yerleşti. Oyunun genelinde tempoyu yükselten ve rakip savunmaları zorlayan performans, skor tablolarına net yansıdı.

gelecek program ve şampiyonlar ligi hazırlığı:

Roma, ligde 3. haftada Atalanta'yı konuk edecek. Kulübün elde ettiği bu erken avantaj, 10 Eylül Perşembe günü İstanbul'da oynanacak ve Roma'nın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi olan Fenerbahçe karşılaşması öncesi moral ve özgüven sağlayacak nitelikte.

Takımın hücum hattındaki etkinlik, hem Serie A'da hem de Avrupa arenasında takip edilmesi gereken bir gösterge haline geldi. Roma'nın iki maçta ortaya koyduğu gol çeşitliliği, farklı koçluk yaklaşımlarına ve oyuncu kombinasyonlarına yanıt verebilen bir yapıya işaret ediyor.

Kulüp yönetimi ve teknik ekip için bu başlangıç, sezonun ilerleyen dönemleri için hem beklentileri yükselten hem de takımın hedeflerine ulaşma potansiyelini somutlaştıran bir veri sunuyor.

FENERBAHÇE'NİN UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ İLK HAFTASINDA KARŞILAŞACAĞI ROMA, İTALYA SERİE A'YA FARKLI GALİBİYETLERLE BAŞLADI.