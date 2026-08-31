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Rüzgârın yaydığı alevler durduruldu: Bayramiç yangını büyük ölçüde kontrol altında

Çanakkale Bayramiç'te Yiğitler köyü yakınlarında başlayan orman yangını, 9 uçak, 10 helikopter ve kara ekipleriyle büyük ölçüde kontrol altına alındı.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 19:51

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Rüzgârın yaydığı alevler durduruldu: Bayramiç yangını büyük ölçüde kontrol altında

bayramiç yangını büyük ölçüde kontrol altında:

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde, Yiğitler köyü yakınlarındaki ormanda saat 16.20 civarında başlayan yangın, rüzgârın etkisiyle hızla yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

müdahale ve süreç:

Yangına havadan 9 uçak ve 10 helikopter, karadan ise 21 arazöz, 4 itfaiye aracı, 4 dozer ve toplam 196 personel ile müdahale edildi. Yoğun çalışmalar sonucunda alevler büyük ölçüde kontrol altına alındı.

Bölgedeki ekipler şu anda yangının tamamen söndürülmesi için soğutma çalışmaları yürütüyor; rüzgârın etkisiyle yangının yön değiştirme riski göz önünde bulunduruluyor.

soruşturma ve uyarı mesajı:

Orman Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yangının havadan ve karadan yürütülen müdahalelerle kontrol altına alındığını bildirdi ve şu uyarıya yer verdi: "Çanakkale Bayramiç’te bugün meydana gelen yangın havadan ve karadan yaptığımız müdahaleler sonucunda büyük ölçüde kontrol altına alındı. Unutmayalım, riskin yüksek olduğu günlerde açık alanda yakılan her ateş, YeşilVatan için felaketin habercisidir".

Öte yandan jandarma ekipleri, yangının çıktığı bölgede inceleme yapıyor ve olayın çıkış nedenine ilişkin çalışmalar sürüyor.

ÇANAKKALE’NİN BAYRAMİÇ İLÇESİNDE ÇIKAN ORMAN YANGINI EKİPLERİN HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALESİYLE...

ÇANAKKALE’NİN BAYRAMİÇ İLÇESİNDE ÇIKAN ORMAN YANGINI EKİPLERİN HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALESİYLE BÜYÜK ÖLÇÜDE KONTROL ALTINA ALINDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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