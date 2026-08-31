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Taşucu'na dönüş: Girne faciasında iki cenaze Mersin'e getirildi

Girne açıklarında alabora olan feribot kazasında ölen Hüseyin Özdemir ve Reyhan Verim'in cenazeleri Çukurova Uluslararası Havalimanı'na getirildi.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 19:48

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Taşucu'na dönüş: Girne faciasında iki cenaze Mersin'e getirildi

Taşucu'na dönüş: Girne faciasında iki cenaze Mersin'e getirildi

cenazelerin varışı ve teslim işlemleri:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti açıklarında yaşanan feribot faciasında hayatını kaybeden Hüseyin Özdemir ve Reyhan Verim'in cenazeleri, resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından uçakla Çukurova Uluslararası Havalimanı'na getirildi.

Havalimanında cenazeler, Mersin Valisi Atilla Toros ve yakınları tarafından teslim alındı; işlemler tamamlandıktan sonra cenazeler morga sevk edildi. Yetkililer, her iki cenazenin de yarın düzenlenecek törenlerin ardından toprağa verileceğini bildirdi.

kazada kayıplar ve arama-kurtarma çalışmaları:

Girne'den Mersin'in Taşucu Limanına seyir halindeyken alabora olan yolcu gemisinde, ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi ise kayıp. Yetkililer, bölgede kayıp kişilerin bulunması için devam eden arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Olayla ilgili resmi açıklamalar ve yapılacak törenlerin detayları için yetkililerin duyuruları takip ediliyor; ailelerin ve yerel yetkililerin süreci yakından izlediği belirtiliyor.

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ&#039;NİN (KKTC) GİRNE AÇIKLARINDA MEYDANA GELEN FERİBOT FACİASINDA...

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ'NİN (KKTC) GİRNE AÇIKLARINDA MEYDANA GELEN FERİBOT FACİASINDA HAYATINI KAYBEDEN HÜSEYİN ÖZDEMİR VE REYHAN VERİM'İN CENAZELERİ, UÇAKLA ÇUKUROVA ULUSLARARASI HAVALİMANI'NA GETİRİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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