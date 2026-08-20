Sabah yorgun uyanmanın arkasında hangi sağlık sorunları olabilir

Dr. Halil Kalli açıklıyor

Gaziantep Özel Hatem Hastanesi İç Hastalıkları (Dahiliye) Uzmanı Dr. Halil Kalli, sabahları dinlenmemiş uyanmanın her zaman uyku süresiyle açıklanamayacağını belirtti. Uzun uyunmasına rağmen sabahları yorgun hissedilmesinin temelinde uyku kalitesinin bozulması ve farklı sağlık sorunlarının olabileceğini vurguladı.

Başlıca nedenler:

Dr. Kalli, sabah yorgunluğuna yol açan başlıca etkenleri şöyle sıraladı: gece boyunca sık uyanma, düzensiz uyku saatleri, horlama ve uyku apnesi, yatmadan önce telefon veya bilgisayar kullanımı, demir eksikliği ve kansızlık, B12 ve D vitamini eksiklikleri, tiroid bezinin yavaş çalışması, kan şekeri düzensizlikleri, yoğun stres, kaygı ve depresyon, yetersiz/dengesiz beslenme, yetersiz sıvı alımı, hareketsiz yaşam ve bazı enfeksiyonlar veya kronik hastalıklar ile kullanılan ilaçların yan etkileri.

Hangi belirtiler ihmal edilmemeli:

Kalli, sabah yorgunluğunun birkaç gün sürmesinin geçici nedenlerle ilişkili olabileceğini ancak uzun süren yorgunluk halinde değerlendirme gerektiğini söyledi. Özellikle yorgunluğa nefes darlığı, çarpıntı, baş dönmesi, solukluk, aşırı terleme, açıklanamayan kilo kaybı veya kilo artışı, gece sık uyanma, şiddetli horlama ve gün içinde uyuklama gibi belirtilerin eşlik etmesi durumunda vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini aktardı.

Dr. Kalli, uyku kalitesini artırmak için basit yaşam tarzı değişikliklerinin etkili olabileceğini belirtti: yatma ve kalkma saatlerinin düzenlenmesi, dengeli beslenme, yeterli su tüketimi, düzenli egzersiz, yatmadan önce kafein ve ekran kullanımının sınırlandırılması gibi önlemler ilk aşamada fayda sağlayabilir.

Bununla birlikte, yapılan yaşam tarzı düzenlemelerine rağmen yorgunluğun devam etmesi halinde uzman görüşü ve gerekli tetkiklerin (kan testleri, tiroid fonksiyon testleri, uyku değerlendirmesi gibi) önemli olduğunu hatırlattı. Dr. Kalli, doğru tanı konulmadan semptomların geçici önlemlerle giderilmeye çalışılmaması gerektiğini ifade etti.

DR. HALİL KALLİ, SABAHLARI YORGUN UYANMANIN NEDENLERİNİ AÇIKLADI