Dolar 47,9962 +0,11%
Euro 56,0544 +0,10%
Bist 14.396,54 -0,43%
Altın Gram 7.059,89 +0,66%
EUR/USD 1,1684 +0,01%
Brent Petrol 93,15 +1,67%
--°

Sabah yorgun uyanmanın arkasında hangi sağlık sorunları olabilir

Dr. Halil Kalli, sabah yorgunluğunun kötü uyku, vitamin eksikliği, tiroid problemleri, stres veya yaşam tarzı kaynaklı olabileceğini söyledi.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 11:24

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Sabah yorgun uyanmanın arkasında hangi sağlık sorunları olabilir

Dr. Halil Kalli açıklıyor

Gaziantep Özel Hatem Hastanesi İç Hastalıkları (Dahiliye) Uzmanı Dr. Halil Kalli, sabahları dinlenmemiş uyanmanın her zaman uyku süresiyle açıklanamayacağını belirtti. Uzun uyunmasına rağmen sabahları yorgun hissedilmesinin temelinde uyku kalitesinin bozulması ve farklı sağlık sorunlarının olabileceğini vurguladı.

Başlıca nedenler:

Dr. Kalli, sabah yorgunluğuna yol açan başlıca etkenleri şöyle sıraladı: gece boyunca sık uyanma, düzensiz uyku saatleri, horlama ve uyku apnesi, yatmadan önce telefon veya bilgisayar kullanımı, demir eksikliği ve kansızlık, B12 ve D vitamini eksiklikleri, tiroid bezinin yavaş çalışması, kan şekeri düzensizlikleri, yoğun stres, kaygı ve depresyon, yetersiz/dengesiz beslenme, yetersiz sıvı alımı, hareketsiz yaşam ve bazı enfeksiyonlar veya kronik hastalıklar ile kullanılan ilaçların yan etkileri.

Hangi belirtiler ihmal edilmemeli:

Kalli, sabah yorgunluğunun birkaç gün sürmesinin geçici nedenlerle ilişkili olabileceğini ancak uzun süren yorgunluk halinde değerlendirme gerektiğini söyledi. Özellikle yorgunluğa nefes darlığı, çarpıntı, baş dönmesi, solukluk, aşırı terleme, açıklanamayan kilo kaybı veya kilo artışı, gece sık uyanma, şiddetli horlama ve gün içinde uyuklama gibi belirtilerin eşlik etmesi durumunda vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini aktardı.

Dr. Kalli, uyku kalitesini artırmak için basit yaşam tarzı değişikliklerinin etkili olabileceğini belirtti: yatma ve kalkma saatlerinin düzenlenmesi, dengeli beslenme, yeterli su tüketimi, düzenli egzersiz, yatmadan önce kafein ve ekran kullanımının sınırlandırılması gibi önlemler ilk aşamada fayda sağlayabilir.

Bununla birlikte, yapılan yaşam tarzı düzenlemelerine rağmen yorgunluğun devam etmesi halinde uzman görüşü ve gerekli tetkiklerin (kan testleri, tiroid fonksiyon testleri, uyku değerlendirmesi gibi) önemli olduğunu hatırlattı. Dr. Kalli, doğru tanı konulmadan semptomların geçici önlemlerle giderilmeye çalışılmaması gerektiğini ifade etti.

DR. HALİL KALLİ, SABAHLARI YORGUN UYANMANIN NEDENLERİNİ AÇIKLADI

DR. HALİL KALLİ, SABAHLARI YORGUN UYANMANIN NEDENLERİNİ AÇIKLADI

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Eski bakan Denizolgun'un mezarı açıldı, naaşı tekrar defnedildi
images

Hasarlı Great Ocean tersaneye götürülmek üzere İstanbul Boğazı'ndan geçti
images

Otonom kara sistemlerinde yerli atılım: BARKAN 2 TEKNOFEST Mavi Vatan'da
images

Yerli otonom kara aracı BARKAN 2 TEKNOFEST Mavi Vatan'da ilgi gördü

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bağlar'da çarpışan iki otomobilde yedi kişi yaralandı

Alt geçitte kontrolü kaybeden otomobil beton direğe çarptı

Defne Toygarlı'da orman yangını ekiplerin koordineli müdahalesiyle kontrol altına alındı

Eski başbakan İmran Khan, yargı kararıyla tedavi için hastaneye götürüldü

TREND HABERLER

Mersin Spor Kulübü hedefini büyüttü: şampiyonluk ve Süper Lig dönüşü

Yozgat'ta düzenlenen baskında bir zanlı cezaevine gönderildi

Samsunspor başkanından transfer planı: forvet ve orta saha öncelikli

Doğu Sussex'te raydan çıkan trenin üç vagonu yan yattı: tahliye ve soruşturma sürüyor

Fatih'te esnaf tartışması pompalı tüfekle ölümle sonuçlandı

MSÜ'den Erzincan'a atama: korgeneral Burhan Aktaş 3. Ordu komutanı oldu

Refüje çarpan otomobil Bursa'da 17 yaşındaki sürücünün hayatına mal oldu

Stoilov: gollü maçın ardından adalet ve saygı çağrısı