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Sağlık OSB'ye taşındı: 50 yataklı Şehitkamil Devlet Hastanesi ek binası açıldı

Gaziantep OSB'de açılan 50 yataklı Şehitkamil Devlet Hastanesi OSB ek binası, 300 bin çalışanla birlikte yaklaşık 500 bin kişiye hizmet verecek.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 11:19

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EDİTÖR: Serkan Varol

Sağlık OSB'ye taşındı: 50 yataklı Şehitkamil Devlet Hastanesi ek binası açıldı

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nde yeni sağlık hizmeti başladı

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi (OSB), Büyükşehir Belediyesi ve Sağlık Bakanlığı işbirliğiyle hayata geçirilen 50 yataklı Şehitkamil Devlet Hastanesi OSB Ek Hizmet Binası'nın açılışına ev sahipliği yaptı. Açılışı Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu gerçekleştirdi.

Hizmet kapasitesi ve acil müdahalede beklenen kazançlar:

OSB içinde yer alan yeni ek bina, OSB'de çalışan 300 bin kişiyle birlikte yakın çevresindeki nüfusu da kapsayarak toplamda yaklaşık 500 bin kişiye sağlık hizmeti sunmayı hedefliyor. Yetkililer, tesisin özellikle iş kazaları ve travma gerektiren vakalarda şehir merkezine yönlendirme nedeniyle oluşan zaman kaybını azaltacağını belirtiyor. Sağlık Bakanı Memişoğlu, açılış konuşmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, bu merkezde sunulacak hizmetlerin bölge için hayati önemde olduğunu vurguladı ve görev alacak sağlık çalışanlarına başarı dileklerinde bulundu.

OSB yönetiminin öncelikleri ve çalışan odaklı yatırımlar:

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek, OSB'de bir hastanenin bulunmamasının büyük bir eksiklik olduğunu ifade etti. Şimşek, OSB yönetiminin iki ana önceliğini; üretimin sürekliliğini sağlamak için ulaşım, altyapı, enerji ve su yatırımlarını yürütmek ile çalışanların yaşam standartlarını yükseltecek eğitim, sağlık, konut ve sosyal tesis projelerini hayata geçirmek olarak sıraladı. Başkan, OSB içinde istihdam edilenlerin sayısının Türkiye'de nüfusu 300 binin altında olan 20 şehirden daha fazla olduğunu hatırlatarak, bu yoğunluğun sağlık altyapısını vazgeçilmez kıldığını belirtti.

Şimşek ayrıca, açılan hastanenin bölgedeki günlük hasta yükünü karşılayacak modern teknolojiyle donatıldığını ve her gün binlerce kişiye kaliteli sağlık hizmeti sunulmasının amaçlandığını söyledi. Eğitim yatırımları içinde yer alan kreş uygulamasının çalışan annelere kolaylık sağladığını, sosyal tesislerin ve lojman projelerinin de devam ettiğini belirterek, emeği geçen kurum ve kişilere teşekkür etti.

Yeni OSB Ek Hizmet Binası, bölgedeki üretim ve istihdam yoğunluğunu dikkate alan planlamanın somut bir sonucu olarak değerlendiriliyor ve açılış yetkililer tarafından "milletimize hayırlı olsun" dilekleriyle tamamlandı.

OSB’DE HASTANE SEVİNCİ

OSB’DE HASTANE SEVİNCİ

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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