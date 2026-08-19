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Saha ve teşkilatın yeni yüzü: Sefa Ergün MHP Salihli başkanlığına seçildi

MHP Salihli 15. olağan kongresinde Sefa Ergün delegelerin tamamının oyunu alarak ilçe başkanı seçildi; konuşmalarda birlik ve 'terörsüz Türkiye' vurgulandı.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 17:00

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Saha ve teşkilatın yeni yüzü: Sefa Ergün MHP Salihli başkanlığına seçildi

MHP Salihli'de 15. olağan ilçe kongresi tamamlandı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Salihli İlçe Teşkilatı'nın 15. Olağan Kongresi Salihli Gençlik ve Spor Müdürlüğü Gençlik Merkezi Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Tek listeyle gidilen seçimlerde Sefa Ergün delegelerin tamamının oyunu alarak MHP Salihli İlçe Başkanı seçildi.

Kongre ayrıntıları:

Kongre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Divan başkanlığını MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Üyesi Ali Uçak yaptı. Törene MHP MYK Üyesi Ali Uçak, MHP Manisa İl Başkanı Nurullah Savaş, Manisa Ülkü Ocakları Başkanı Emirhan Sallıtepe, AK Parti Salihli İlçe Başkanı Nejatcan Uygun, Ülkü Ocakları Salihli İlçe Başkanı Alper Altınkaya, çevre ilçelerin teşkilat başkanları ve çok sayıda partili katıldı.

Kongrede geçmiş dönem Salihli İlçe Başkanı Halil Tüfek, geçmiş dönem Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, MHP Manisa İl Başkanı Nurullah Savaş ve MYK Üyesi Ali Uçak konuşma yaptı. Konuşmalarda birlik ve beraberlik ile "Terörsüz Türkiye" vurgusu öne çıktı. Kongre sonunda, görev süresi boyunca yaptığı hizmetlerden dolayı geçmiş dönem İlçe Başkanı Halil Tüfek'e MHP MYK Üyesi Ali Uçak tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.

Başkanın mesajı ve yeni yönetim:

Yeni ilçe başkanı Sefa Ergün konuşmasına "Biz biliyoruz ki kardeşlik kalbimizde, gelecek aklımızdadır" sözleriyle başladı. Ergün, teşkilatın önemine dikkat çekerek "Bizim hareketimiz, makamların değil; davanın, vefanın ve fedakârlığın hareketidir. Bizim için görevler gelip geçicidir, asıl olan teşkilattır" ifadelerini kullandı.

Ergün ayrıca kırgınlıkların geride bırakılması çağrısında bulunarak, "Birbirimize daha fazla sahip çıkalım. Omuz omuza, gönül gönüle yürüyelim. Çünkü önümüzde kazanılması gereken gönüller, ulaşılması gereken insanlar ve hep birlikte inşa etmemiz gereken bir gelecek var. Biz büyük bir aileyiz" dedi. Kongrelerin ayrışmanın değil, kenetlenmenin adresi olduğunu vurgulayan Ergün, birlik ve kardeşlik mesajı verdi.

Sefa Ergün başkanlığındaki MHP Salihli İlçe Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu: Muhammed Yeniay, Ramazan Urku Aykanat, Mert Demir, Furkan Başaran, Mahmut Azak, Nuh Koçak, Abidin Özcan, Nedim Çelik, Kadir Kavaklı, Şükran Eruluç, Esra Gündoğdu Kara, İbrahim Kahraman, Tuğçe Yavuz, Mevla Gültekin, Talat Bal, Mehmet Şakir Çiçek, Ufuk Uludağ ve Rasim Paşa.

Kongre, parti içindeki birlik mesajları ve yeni yönetimin tanıtımıyla son buldu; önümüzdeki dönemde teşkilat çalışmaları ve saha faaliyetlerine ağırlık verileceği belirtildi.

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ (MHP) SALİHLİ İLÇE TEŞKİLATI’NIN 15. OLAĞAN KONGRESİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ....

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ (MHP) SALİHLİ İLÇE TEŞKİLATI’NIN 15. OLAĞAN KONGRESİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ. TEK LİSTEYLE GİDİLEN KONGREDE SEFA ERGÜN, KULLANILAN OYLARIN TAMAMINI ALARAK MHP SALİHLİ İLÇE BAŞKANI SEÇİLDİ.

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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