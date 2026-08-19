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Telefon diplomasisi: Bayraktaroğlu ile Al-Raisi bölgede işbirliğini görüştü

Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Umman Genelkurmay Başkanı Al‑Raisi ile telefonda görüşerek ikili ilişkiler ve bölgesel konuları ele aldı.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 17:37

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EDİTÖR: Serkan Varol

Telefon diplomasisi: Bayraktaroğlu ile Al-Raisi bölgede işbirliğini görüştü

Görüşmenin odağı:

Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile Koramiral Abdullah Bin Khamis Bin Abdullah Al-Raisi arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesinde, iki ülke arasındaki askeri işbirliği ve bölgesel güvenlik meseleleri konuşuldu.

Resmî açıklama:

Türk Silahlı Kuvvetlerinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre görüşmede özellikle ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı. Açıklamada görüşmenin yapıcı ve dostane bir çerçevede gerçekleştiği belirtildi.

Telefon diplomasisinin önemi:

Böylesi telefon görüşmeleri, askeri kanallar aracılığıyla hızlı bilgi paylaşımı ve değerlendirme imkânı sunuyor; taraflar arasında düzenli temasın sürdürülmesi güveni pekiştirme ve bölgesel istikrarı koruma açısından önem taşıyor.

GENELKURMAY BAŞKANI ORGENERAL SELÇUK BAYRAKTAROĞLU, UMMAN GENELKURMAY BAŞKANI KORAMİRAL ABDULLAH...

GENELKURMAY BAŞKANI ORGENERAL SELÇUK BAYRAKTAROĞLU, UMMAN GENELKURMAY BAŞKANI KORAMİRAL ABDULLAH BİN KHAMİS BİN ABDULLAH AL-RAİSİ İLE BİR TELEFON GÖRÜŞMESİ GERÇEKLEŞTİRDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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