Telefon diplomasisi: Bayraktaroğlu ile Al-Raisi bölgede işbirliğini görüştü

Görüşmenin odağı:

Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile Koramiral Abdullah Bin Khamis Bin Abdullah Al-Raisi arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesinde, iki ülke arasındaki askeri işbirliği ve bölgesel güvenlik meseleleri konuşuldu.

Resmî açıklama:

Türk Silahlı Kuvvetlerinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre görüşmede özellikle ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı. Açıklamada görüşmenin yapıcı ve dostane bir çerçevede gerçekleştiği belirtildi.

Telefon diplomasisinin önemi:

Böylesi telefon görüşmeleri, askeri kanallar aracılığıyla hızlı bilgi paylaşımı ve değerlendirme imkânı sunuyor; taraflar arasında düzenli temasın sürdürülmesi güveni pekiştirme ve bölgesel istikrarı koruma açısından önem taşıyor.

GENELKURMAY BAŞKANI ORGENERAL SELÇUK BAYRAKTAROĞLU, UMMAN GENELKURMAY BAŞKANI KORAMİRAL ABDULLAH BİN KHAMİS BİN ABDULLAH AL-RAİSİ İLE BİR TELEFON GÖRÜŞMESİ GERÇEKLEŞTİRDİ.