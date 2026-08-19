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Sağlık bakanı hastanede: Gaziantep milletvekili Meriç'e destek ziyareti

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, bıçaklı saldırıda ağır yaralanan milletvekili Melih Meriç’i Gaziantep Şehir Hastanesi’nde ziyaret etti, ailesine geçmiş olsun iletti.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 17:37

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Sağlık bakanı hastanede: Gaziantep milletvekili Meriç'e destek ziyareti

Sağlık bakanı memişoğlu, ağır yaralanan milletvekili meriç’i ziyaret etti

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, bıçaklı saldırıda ağır yaralanan Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç’i tedavi gördüğü Gaziantep Şehir Hastanesinde ziyaret etti. Ziyarette milletvekilinin sağlık durumu ve tedavi süreci hakkında bilgi alındı.

Olayın tarafına ilişkin bilgi:

Haberde yer aldığı şekilde Meriç, eski CHP Oğuzeli İlçe Başkanı Seydi Ahmet Keleş tarafından bıçaklanarak ağır yaralanmıştı. Ziyaret sırasında Bakan Memişoğlu, sağlık ekibinden hastanın durumu hakkında detaylı bilgi aldı ve tedavi sürecinin takip edildiğini vurguladı.

Memişoğlu'nun açıklaması:

Sağlık Bakanı Memişoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları ifade etti: "Tedavisi Gaziantep Şehir Hastanemizde devam eden Gaziantep Milletvekilimiz Melih Meriç’i hastanede ziyaret ettik. Hekimlerimizden sağlık durumu hakkında bilgi alıp, kıymetli ailesine geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Kendisine acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum".

Ziyaret, milletvekilinin tedavi sürecine ilişkin yetkililerle doğrudan görüşme ve aileye destek mesajlarının iletilmesi açısından önem taşıdı. Bakanlık yetkilileri ve hastane ekibi tedavinin seyrini yakından takip etmeye devam ediyor.

SAĞLIK BAKANI KEMAL MEMİŞOĞLU, UĞRADIĞI BIÇAKLI SALDIRIDA AĞIR YARALANAN YENİ PARTİ GAZİANTEP...

SAĞLIK BAKANI KEMAL MEMİŞOĞLU, UĞRADIĞI BIÇAKLI SALDIRIDA AĞIR YARALANAN YENİ PARTİ GAZİANTEP MİLLETVEKİLİ MELİH MERİÇ'İ TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDE ZİYARET ETTİ.

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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