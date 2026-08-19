Şenlikle mahalle mahalle büyüyen çocuk neşesi

etkinlik mahallede hayat buldu:

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz tarafından çocuklara armağan edilen Çocuk Tiyatrosu ve Çocuk Şenliği, ilçenin farklı mahallelerinde sürdürülüyor. Etkinliğin 15. durağı Hacıbaba Mahallesi oldu; mahalleye kurulan etkinlik alanında bir araya gelen çocuklar, tiyatro gösterileri, sürpriz oyunlar, çeşitli etkinlikler ve hediyelerle dolu bir gün yaşadı.

Program boyunca çocukların yüzündeki mutluluk ve heyecan, mahalle sakinlerinden de büyük ilgi gördü. Organizasyon, sadece eğlence sunmakla kalmayıp çocukların sosyal, kültürel ve sanatsal gelişimine katkı sağlamayı amaçlıyor.

başkanın değerlendirmesi:

Umut Yılmaz: Biz istiyoruz ki Şehitkamil’de hiçbir çocuğumuz kendisini etkinliklerin dışında hissetmesin. Çocuklarımızın yüzündeki tebessüm, bizim için yapılan her çalışmanın en güzel karşılığı. Bu nedenle etkinliklerimizi çocuklarımızın ayağına götürüyoruz. Onların yaşadığı mahallede, arkadaşlarıyla birlikte gönüllerince eğlenmelerini istiyoruz.

gelecek programlar ve amaç:

Belediye yetkilileri, eğitici ve öğretici içeriklere büyük önem verildiğini belirterek kültür, sanat, spor ve eğitim alanlarındaki çalışmaların önümüzdeki dönemde de devam edeceğini vurguladı. Çocuk Tiyatrosu ve Çocuk Şenliği, yaz döneminde her mahallede farklı etkinliklerle sürdürülecek ve ailelere çocuklarıyla keyifli vakit geçirme imkânı sunacak.

Hacıbaba Mahallesi'nde gerçekleştirilen programın ardından çocuklar kendileri için hazırlanan sürpriz hediyelerle etkinlik alanından mutlu bir şekilde ayrıldı; belediye benzer organizasyonları ilçe genelinde yaygınlaştırmayı sürdürecek.

ŞEHİTKAMİL’DE ÇOCUKLARIN NEŞESİ MAHALLELERE TAŞINDI