Samsunspor ailesi, antrenör Oktay Arslanoğlu'nun babasını uğurladı

samsunspor camiasının acı günü:

Samsunspor Atletik Performans Antrenörü Oktay Arslanoğlu’nin babası Metin Arslanoğlu, Ordu’nun İkizce ilçesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Tören, Şentepe Mahallesi Orta Camii’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından gerçekleştirildi.

cenaze töreni ve defin süreci:

Cenaze namazı sonrası yapılan duaların ardından merhum Metin Arslanoğlu defin işlemleriyle son yolculuğuna uğurlandı. Tören boyunca yakınları ve ilçeden gelenler, aileye başsağlığı dileklerini iletti.

samsunspor camiasının katılımı:

Samsunspor’dan törende İdari Menajer Nedim Öztürk, Kaleci Antrenörleri Zsolt Jnos Petry ve Kadir Tütüncü ile futbolcular Emre Kılınç, Okan Kocuk, Bilal Bayazıt, Efe Yiğit Üstün, Yunus Emre Çift, Enes Albak, Joe Mendes, Haluk Mustafa Tan, Eyüp Değirmenci, Yalçın Kayan, Celil Yüksel, Samed Onur, Tahsin Bülbül, Elayis Tavşan ve Fatih Kaya hazır bulundu. Katılımlar, Oktay Arslanoğlu ve ailesine bu zor günlerinde destek verilmesi amacıyla gerçekleştirildi.

SAMSUNSPOR FUTBOLCULARI VE TEKNİK HEYETİ, ATLETİK PERFORMANS ANTRENÖRÜ OKTAY ARSLANOĞLU’NUN BABASI METİN ARSLANOĞLU’NUN CENAZESİNDE KULÜP PERSONELİNİ YALNIZ BIRAKMADI.