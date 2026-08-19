Gazze'de merkezdeki karakol hedef alındı: insansız hava aracı saldırısında 9 kişi öldü

Gazze'de merkezdeki karakol saldırısı

Gazze Şehri merkezinde yoğun saatlerde gerçekleşen bir saldırıda, bir polis karakolu insansız hava aracıyla vuruldu. Gazzeli yetkililer olayda 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin ise yaralandığını bildirdi. Olayın yaşandığı bölge şehir merkezinde olması nedeniyle sivil hareketliliğin yüksek olduğu saatlerde geniş çaplı can kaybı yaşandı.

Saldırının seyri ve etkisi:

Saldırının niteliği ve hedefi konusunda yetkililer ilk açıklamaları paylaştı; ancak soruşturmalar devam ediyor. Yerel kaynaklar, karakolun vurulmasının ardından acil müdahale ekiplerinin alana intikal ettiğini ve yaralılara ilk yardım sağlandığını aktardı. Bölgedeki güvenlik ve sağlık hizmetleri saldırının ardından yoğun bir çalışma yürüttü.

Yakın zamanda yaşanan diğer saldırı:

Bu saldırıdan yaklaşık bir saat önce Nuseyrat Mülteci Kampına düzenlenen ayrı bir saldırıda da 1 kişi yaşamını yitirmişti. İsrail, Gazze'deki saldırılarını sürdürdüğünü açıklamış olup olaylarla ilgili resmi soruşturma ve doğrulama çalışmaları devam ediyor.

Gazze Şehri'nde bir polis karakoluna insansız hava aracı ile gerçekleştirilen saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti.