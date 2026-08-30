Dolar 48,2300 +0,47%
Euro 55,8696 -0,62%
Bist 14.641,56 +0,45%
Altın Gram 7.024,20 -2,88%
EUR/USD 1,1587 -0,61%
Brent Petrol 88,10 -0,47%
--°

Sakarya’da birlik ve coşkuyla zaferin 104. yılı kutlandı

Sakarya’da 30 Ağustos etkinlikleri valilik kampüsündeki çelenk töreniyle başladı; törenler Adapazarı Kültür Merkezi önündeki kortej ve vatandaşların katılımıyla sürdü.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 13:49

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Sakarya’da birlik ve coşkuyla zaferin 104. yılı kutlandı

Törenler valilik kampüsünde başladı:

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104. yılı, Sakarya’da düzenlenen törenlerle anıldı. Gün boyu sürecek etkinlikler, Valilik kampüsünde düzenlenen çelenk töreniyle başladı. Valilik makamında kabul törenleri gerçekleştirildikten sonra kutlamalar Adapazarı Kültür Merkezi önündeki resmi programa taşındı.

Protokol ve katılım:

Törene; Sakarya Valisi Rahmi Doğan, Garnizon Komutanı Piyade Albay Mesut Alper Harputlu, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, gaziler, kurum ve kuruluş müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Vatandaşlar ellerinde bayraklarla korteje ve programlara eşlik etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama mesajı paylaşıldı.

Kortej ve halkın ilgisi:

Protokol konuşmaları ve okunan şiirin ardından kurum ve kuruluşlara ait araçlar kortej eşliğinde alandan geçti ve protokolü selamladı. Programın sonunda düzenlenen kortejde yer alan araçlar, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri envanterindeki Kirpi isimli arazi aracı etrafında çocuklar fotoğraf çekilmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Kortej ve selamlamaların ardından resmi program sona erdi.

Etkinliklerdeki atmosfer, katılımcıların bayraklarla oluşturduğu birlik duygusu ve gazilere verilen saygı ile öne çıktı; törenler planlandığı şekilde tamamlandı.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI’NIN 104&#039;ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ SAKARYA’DA GERÇEKLEŞTİRİLEN TÖRENLERLE...

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI’NIN 104'ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ SAKARYA’DA GERÇEKLEŞTİRİLEN TÖRENLERLE KUTLANDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Gaziantep'te zafer coşkusu: Uğur Işılak'tan duygulu gece
images

Karadeniz Ereğli'de 30 ağustos coşkusu Devrim Bulvarı'nda yaşandı
images

Kuluncak'ta 30 Ağustos coşkusu ve anma töreni
images

Limanda zafer coşkusu: römorkörlerden su şovu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Saros Körfezi'nde zafer bayramı için düzenlenen açık su yarışına 200'ü aşkın sporcu katıldı

Van'da fırtına sabahı park ve sahil alanlarında maddi hasar

Marmaris’te 30 ağustos coşkusu çelenkten konserlere kadar sürdü

Ereğli sahilinde panik yaratan ateş, uzman çavuş gözaltında

TREND HABERLER

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Salah ve Shomurodov’un golleriyle ilk yarı 1-1

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

Altıeylül’ün parkları kimlik değiştiriyor: güvenlikten zemine somut yenilikler

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor