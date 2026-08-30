Gaziantep'te zafer coşkusu: Uğur Işılak'tan duygulu gece

Konserin akışı ve izleyici tepkisi:

Şahinbey Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen konserde Uğur Işılak güçlü sesi ve sevilen repertuarıyla Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi salonunu dolduran izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Salonda bir araya gelen vatandaşlar, sanatçının seslendirdiği eserlere hep bir ağızdan eşlik ederek hem duygulu hem coşkulu bir atmosfer oluşturdu.

Konser öncesinde ve sırasında Işılak, 30 Ağustos Zafer Bayramını tuturak şehitleri rahmet, gazileri minnetle andı; izleyiciler de bu anlara yoğun ilgi gösterdi. Sanatçı, etkinlikte yaptığı konuşmada "Uzun bir aradan sonra Gaziantep’te olmak bize çok iyi geldi" ifadelerini kullanarak tekrar buluşmanın memnuniyetini paylaştı.

Başkan Mehmet Tahmazoğlu'nun vurguları:

Mehmet Tahmazoğlu konser sırasında yaptığı konuşmada Uğur Işılak için "bir marka" tanımlamasında bulundu ve sanatçının eserlerinin her birinin ayrı anlam taşıdığını belirtti. Tahmazoğlu, sanatçıların sayısını artırmak amacıyla kurum bünyesinde bir konservatuvar kurduklarını söyleyerek, Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi üzerinden yetenek yetiştirme çalışmalarına dikkat çekti.

Başkan, gençlerin çok yönlü hazırlanmasının belediyenin öncelikleri arasında olduğunu vurguladı; eğitim, kültür, sanat, spor ve manevi değerler ekseninde yürütülen çalışmaların altını çizdi. Tahmazoğlu, gençlere yönelik uygulamalar arasında kitap destekleri, başarılı öğrencilere nakdi yardımlar ve spor malzemesi sağlamanın bulunduğunu anlattı. Ayrıca gençlerin tarih bilincini güçlendirmek amacıyla 253 bin gencimizi Çanakkale’ye götürdüklerini söyledi.

Sanatçının kent projelerine dikkat çekmesi:

Konser sırasında ve sonrasında Gaziantep'te yürütülen projeleri yerinde görme fırsatı bulduğunu ifade eden Uğur Işılak, özellikle Şahinbey Millet Kütüphanesi ve Şahinbey Millet Camii ve Külliyesini övdü. Işılak, kütüphanenin kendisini büyülediğini, camii ve külliyenin ise yalnızca ibadet alanı olmaktan öte gençlik merkezine dönüşmesinin kendisini derinden etkilediğini söyledi ve bu yapıları takdirle karşıladığını belirtti.

Sanatçı, belediyenin farklı kesimlere dönük hizmetlerini de değerlendirdi: "Her meşrebin ayrı hitabı ve talebi oluyor. Buna hitap edebilmek üstün bir belediyecilik hizmeti gerektiriyor. Gaziantep’te bunu yıllardır görmek bizleri gururlandırdı" şeklinde konuştu. Işılak'ın sözleri, belediyenin kültür-sanat yatırımlarının yerel halka dokunan sonuçlarını öne çıkardı.

Konser, Şahinbey Belediyesi'nin bayram etkinlikleri takviminin önemli bir durağı olarak kayda geçti; hem yerel yöneticilerin gençlik ve kültür yatırımlarına vurgu yapıldığı hem de sanatçının repertuarıyla vatandaşların duygusal bir bağ kurduğu bir akşam olarak hatırda kaldı.

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