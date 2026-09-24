Saldırı sonrası Turgutlu’da 10 gözaltı, 8 öğrenci taburcu edildi

Olayın özeti

Manisa'nın Turgutlu ilçesi Albayrak Mahallesi yakınlarında bulunan İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Lisesi çevresinde gerçekleşen silahlı saldırıda 11 öğrenci yaralandı. Saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen 9. sınıf öğrencisi H.O.'nun yanında getirdiği pompalı tüfekle ateş açtığı, yaralanan öğrencilerin çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındığı bildirildi. Olayı izleyen güvenlik kamerası görüntülerinde şüphelinin olay öncesinde sokakta soğukkanlı yürüdüğü ve tüfeği kontrol ederek ilerlediği görüldü.

Hastanedeki durum ve valilik açıklaması:

Hastaneye kaldırılan 3'ü ağır toplam 11 öğrenciden 8'i taburcu oldu. Yoğun bakımda tedavileri süren 3 öğrencinin ise bilinçlerinin açık olduğu ve durumlarının stabil olduğu açıklandı. Manisa Valiliği, 22 Eylül 2026 tarihli açıklamasında hafif yaralıların taburcu işlemlerinin tamamlandığını; yoğun bakımda tedavi gören üç öğrencinin sağlık durumlarının hekimler tarafından yakından takip edildiğini belirtti ve taburcu edilen öğrencilere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Soruşturma, gözaltılar ve hazırlık süreci:

Olayla ilgili soruşturmayı yürüten emniyet birimleri, gözaltı sayısının 10 şahsa yükseldiğini açıkladı. Şüpheli H.O. ile birlikte aile fertleri de dahil olmak üzere toplam 10 kişinin emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor. Polis, saldırı hazırlığına ilişkin yeni bulgular da elde etti; H.O.'nun eylemden önce amcasının oğulları A.O. ve Ö.O. ile atış talimi yaptığı, eylemi diğer kuzeni M.E.A.'ya anlattığı ancak M.E.A.'nın durumu ciddiye almadığı tespit edildi.

Emniyetteki sorgularda H.O.'nun saldırıyı kişisel husumete dayandırmadığını; geçmişteki küresel katliam ve saldırılardan etkilendiğini ifade ettiği kaydedildi. Sorgu notlarına göre H.O., 20 Nisan 1999'da ABD Colorado'da Eric Harris ve Dylan Klebold tarafından gerçekleştirilen lise katliamı ve 15 Mart 2019'da Yeni Zelanda'da Brenton Tarrant tarafından düzenlenen cami saldırısından etkilendiğini itiraf etti. Ayrıca 12 Ağustos 2024'te Eskişehir'deki bıçaklı saldırının faili Arda Küçükyetim ile 4 Ekim 2024'te İstanbul Fatih surlarında çifte cinayet işleyen Semih Çelik'i de referans aldığı bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, şüphelinin aile bilgileri de dosyaya geçti: H.O.'nun babasının sanayide iş yeri sahibi olduğu ve annesinin ev hanımı olduğu öğrenildi. Yetkililer, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

ÇEVREDEKİ İŞ YERLERİNİN GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIYAN GÖRÜNTÜLERDE, ŞÜPHELİNİN OLAY ÖNCESİNDE YOLDA OLDUKÇA SOĞUKKANLI TAVIRLARLA YÜRÜDÜĞÜ VE ELİNDEKİ POMPALI TÜFEĞİ KONTROL EDEREK İLERLEDİĞİ GÖRÜLDÜ. (ARŞİV)