Salıpazarı'nda jandarma operasyonunda kenevir ve esrar ele geçirildi

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde jandarma ekiplerinin uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretine yönelik çalışmasında, bir şahsın ikametinde yapılan arama sonucu çok sayıda uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

arama ve ele geçirilenler:

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında belirlenen adreste yapılan incelemede 1 kilo 215 gram kubar esrar, tarlada ekili 114 kök kenevir bitkisi ile 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

soruşturma ve adli süreç:

Olayla bağlantılı olarak gözaltına alınan şahısın jandarmadaki işlemleri tamamlandıktan sonra sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Çarşamba Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi. Jandarma ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

SAMSUN’UN SALIPAZARI İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNCE BİR ŞAHSIN İKAMETİNDE YAPILAN ARAMADA 1 KİLO 215 GRAM KUBAR ESRAR VE TARLADA EKİLİ 114 KÖK KENEVİR İLE 3 RUHSATSIZ TABANCA ELE GEÇİRİLDİ.