Samsun için hedef: kalıcı bir havacılık eğitim merkezi kurmak

THK Samsun şubesi yeni döneme yol haritası belirledi

Türk Hava Kurumu (THK) Samsun Şube Başkanlığı, yeni yönetim döneminin ilk toplantısında önceliklerini ve projelerini açıkladı. İsmail Hut başkanlığında gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında görev dağılımı yapıldı ve yeni dönemin çalışma şeklini belirleyecek adımlar ele alındı.

yönetim kurulu ve görev dağılımı:

Toplantı sonucunda yönetim kurulunun oy birliğiyle Özlem Maraş başkan yardımcısı, Osman Kandıra ise sekreter olarak belirlendi. Yeni dönemde kurulun gençleri merkeze alan, toplumun farklı kesimlerine ulaşan ve proje odaklı bir yönetim anlayışıyla hareket edeceği vurgulandı.

eğitim, faaliyet ve sosyal sorumluluk hedefleri:

THK’nın köklü eğitim geleneğine atfen kurul, Samsun’da model uçak, planör, yamaç paraşütü, paramotor, serbest paraşüt atlayışı ve dron gibi branşlarda eğitim ve faaliyetlerin kapsamlı şekilde sürdürülmesini hedefliyor. Yönetim, çocukların, gençlerin ve yetişkinlerin havacılıkla erken yaşta buluşturulmasına öncelik vereceklerini açıkladı.

Hut, sosyal sorumluluk çalışmalarının genişletileceğini; özellikle çocuk ve gençlere yönelik projelerin artırılacağını belirtti. Samsun’daki kamu kurum ve kuruluşları, eğitim kurumları ile ilgili paydaşlarla iş birliklerinin güçlendirilerek havacılık, eğitim, gençlik ve sosyal alanlarda ortak projeler gerçekleştirilmesi planlanıyor.

"En önemli hedeflerimizden biri de Türk Hava Kurumu bünyesinde Samsun’a kalıcı bir havacılık eğitim merkezi kazandırılmasıdır." Hut, bu merkezin orta vadede tamamlanmasının ardından sadece Samsun’a değil, Karadeniz Bölgesi’ne de hizmet verebilecek bir yapıya ulaşmasının amaçlandığını söyledi.

Ayrıca yönetim, Türkiye’nin farklı bölgelerinden katılımla Samsun ev sahipliğinde amatör ve sportif havacılık faaliyetleri ile akrobasi uçuşlarının yer aldığı kapsamlı bir havacılık festivali düzenlemeyi hedefliyor. Bu tür etkinliklerin şehirdeki havacılık kültürünü yaygınlaştırarak Samsun’u ülke genelinde önemli bir buluşma noktasına dönüştürmesi bekleniyor.

THK Samsun Şube Yönetim Kurulu şu isimlerden oluşuyor: İsmail Hut - Şube Başkanı, Özlem Maraş - Başkan Yardımcısı, Osman Kandıra – Sekreter, Osman Kulaberoğlu, Seyithan Erkin, Atakan Ergeni, Fatih Feyiz ve İlker Semiz.

THK SAMSUN ŞUBE BAŞKANLIĞINDA YENİ YÖNETİM DÖNEMİNİN İLK YÖNETİM KURULU TOPLANTISI, ŞUBE BAŞKANI İSMAİL HUT BAŞKANLIĞINDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.