Doğanyol’da yatırımlar sahada: konut, gölet ve yol projeleri yerinde incelendi

Doğanyol'da saha incelemeleri ve yerel temaslar

Malatya Valisi Seddar Yavuz, AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak ve Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Doğanyol ilçesinde kapsamlı bir yatırımlar turu gerçekleştirdi. Gün boyu süren temaslarda heyet; imar, inşa, altyapı ve ulaşım projelerinin son durumunu yerinde gördü, muhtarlar, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

idari temaslar ve muhtarlarla istişare:

Programın başlangıcında heyet, Doğanyol Kaymakamı Serhat Bağcı ile bir araya gelerek deprem sonrası sürdürülen imar ve kamu yatırımları hakkında bilgi aldı. Ardından Doğanyol Belediye Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda mahalle muhtarları ilçenin öncelikli taleplerini aktardı. Toplantıda özellikle altyapı, ulaşım, eğitim ve deprem sonrası ihtiyaçlar ön plana çıktı; ilgili kurum temsilcileri çözüm süreçlerini değerlendirdi.

Heyet ayrıca Doğanyol Muhtarlar Derneği'ni ziyaret ederek Dernek Başkanı ve Akkent Mahallesi Muhtarı Bekir Conger ile görüş alışverişinde bulundu. Milletvekili Ölmeztoprak, muhtarların yerel hizmetlerde köprü işlevi gördüğünü vurgulayarak istişare kültürünü güçlendirme taahhüdünü yineledi.

konut ve cami projelerinde son durum:

Heyetin saha incelemeleri arasında İshak Mahallesi'nde yapımı süren 21 kırsal deprem konutu yer aldı. Yetkililer, konutların tamamlanma takvimine ilişkin bilgi verirken, hak sahiplerinin yeni yuvalarına en kısa sürede kavuşması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Aynı mahallede inşa edilen cami projesi de heyetin programındaydi.

Milletvekili Ölmeztoprak, söz konusu caminin bin 500 kişi kapasiteli olarak planlandığını; içinde kadınlar bölümü, kütüphane, avlu, imam odası, çay ocağı ve dükkânların yer alacağının belirtildiğini aktardı. Bu tür sosyal donatılar, yeniden yapılanma sürecinde toplumsal yaşamın desteklenmesi açısından önem taşıyor.

esnaf, sosyal tesisler ve altyapı yatırımları:

İlçe merkezinde esnaf ziyaretleri yapan heyet, çarşı esnafının taleplerini dinledi. Milletvekili Ölmeztoprak, esnafın ilçenin ekonomik canlılığındaki rolüne dikkat çekerek destek sözü verdi. Heyet ayrıca Doğanyol Belediyesi'ne ait Çok Amaçlı Düğün Salonu ve Kapalı Spor Salonu'nu inceleyerek bu tesislerin mevcut durumunu ve ihtiyaçlarını değerlendirdi.

Gökçe Mahallesi'nde devam eden Kutan (His) Göleti şantiyesinde yapılan incelemede, projenin tarımsal üretim açısından önemine vurgu yapıldı. Ölmeztoprak, göletin tamamlanmasıyla bölgedeki su imkanlarının daha etkin kullanılmasının hedeflendiğini söyledi. Heyet, Pütürge Yol Ayrımı–Doğanyol İlçe Yolu'ndaki çalışmaları da yerinde görerek yolun tamamlanmasıyla ulaşım mesafesinin kısalacağını ve konforun artacağını not etti.

Programın son bölümünde Vali Yavuz, Milletvekili Ölmeztoprak ve Başkan Er, Gümüşsuyu Mahallesi'nde yaşayan Şehit Er Mehmet Ogur'un ailesini ziyaret etti. Heyet, şehit ailelerine milletin en kıymetli emanetleri gözüyle baktıklarını belirterek aileye sağlıklı ve huzurlu bir yaşam temennisinde bulundu.

Heyetin Doğanyol programı, saha ziyaretleri ve muhtarlık istişareleriyle ilçedeki yeniden yapılanma ve yatırım sürecinin yakından takip edildiğinin bir göstergesi olarak kayda geçti. Yetkililer, tespit edilen ihtiyaçlar doğrultusunda kurumlar arası iş birliğini sürdürerek hizmetlerin hızlanmasını hedeflediklerini vurguladı.

MALATYA VALİSİ SEDDAR YAVUZ, AK PARTİ MALATYA MİLLETVEKİLİ İNANÇ SİRAÇ KARA ÖLMEZTOPRAK VE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI SAMİ ER, DOĞANYOL’DA BİR DİZİ ZİYARET VE İNCELEME GERÇEKLEŞTİRDİ.