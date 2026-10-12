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Samsun üretim merkezine dönüşüyor: osb alanı 30 bin dekara, istihdam 18 bine yükseldi

Samsun'da 2023'te yaklaşık 10 bin dekar olan OSB ve teknoloji bölgesi alanı 2026'da 30 bin dekara, fabrikalardaki istihdam 18 bine yükseldi.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 15:54

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Samsun üretim merkezine dönüşüyor: osb alanı 30 bin dekara, istihdam 18 bine yükseldi

Samsun'da sanayi ve istihdam büyümesi

Vali Orhan Tavlı başkanlığında yürütülen çalışmalar, kentin organize sanayi ve teknoloji bölgesi altyapısında hızlı bir genişlemeyi gösteriyor. 2023'te toplam yaklaşık 10 bin dekar olan OSB ve teknoloji bölgesi alanı, 2026 itibarıyla 30 bin dekara ulaştı.

Alan artışıyla paralel olarak fabrikalardaki istihdam da belirgin biçimde yükseldi; 2023'te yaklaşık 10 bin olan çalışan sayısı 2026'da 18 binin üzerinde gerçekleşti. Eğitim ayağında ise meslek liselerinin 9. sınıf kayıtları 2023'teki 4 bin 500'den 2026'da yaklaşık 9 bine çıktı.

teknoloji OSB'de üretim ve doluluk oranı:

Samsun Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi'nde yürütülen denetimler ve ziyaretlerde, bölgenin yerli ve milli teknoloji hedefi doğrultusunda şekillendiği vurgulandı. Bölgede toplam 38 sanayi parseli üzerinde %42 doluluk oranına ulaşıldığı, halen 12 firmanın inşaat çalışmalarının devam ettiği ve iki firmaya yeni parsel tahsisinin yapıldığı bildirildi.

bölgesel planlama ve yeni yatırımlar:

Kent genelinde toplam 12 organize sanayi ve teknoloji bölgesi bulunuyor; bunların 7'si faal, 5'inin ise kuruluş, faaliyet ve altyapı işlemleri sürüyor. Eylül ayında Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan ön onay alan Vezirköprü Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Tarım Bölgesi de yatırım planları arasında yer alıyor.

Vali Tavlı, yatırımcılar için OSB'leri daha cazip hale getirmek ve yeni bölgeler kurmak için milletvekilleri, Büyükşehir Belediyesi, üniversiteler, ilçe belediyeleri, kamu kurumları ve meslek kuruluşlarıyla işbirliğinin sürdüğünü belirtti. Süreç, kentin yüksek teknolojiye dayalı katma değerli üretimini artırma hedefiyle uyumlu şekilde devam ediyor.

SAMSUN VALİSİ ORHAN TAVLI, SAMSUN TEKNOLOJİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ’Nİ (OSB) ZİYARET EDEREK...

SAMSUN VALİSİ ORHAN TAVLI, SAMSUN TEKNOLOJİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ’Nİ (OSB) ZİYARET EDEREK ÜRETİME GEÇEN VE YAPIMI DEVAM EDEN FABRİKALAR İLE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR HAKKINDA BİLGİ ALDI.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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