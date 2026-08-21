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Samsun'da araç hasarı ve baba darp iddiası adliyede

İlkadım İlyasköy'de araca zarar verip babasını darp ettiği iddia edilen E.Ö. (30), şikâyet üzerine Aile İçi şube ekiplerince gözaltına alındı.

GİRİŞ: 21 Ağustos 2026 - 15:21

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Samsun'da araç hasarı ve baba darp iddiası adliyede

Samsun'da araç hasarı ve baba darp iddiası

Samsun'un İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi'nde meydana geldiği belirtilen olayda, iddialara göre bir kişinin hem bir araca zarar verdiği hem de babasını darp ettiği öne sürüldü. Yapılan şikayet üzerine polis ekipleri bölgeye yönlendirildi.

gözaltı ve müdahale:

İddialar doğrultusunda gözaltına alınan E.Ö. (30), İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından işlemlere tabi tutuldu. Olayın ardından polis ekipleri olay yerinde ve çevresinde gerekli işlemleri gerçekleştirdi.

adli sürecin durumu:

Polisteki işlemleri tamamlanan E.Ö., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

SAMSUN’DA ARACA ZARAR VERİP BABASINI DARP ETTİĞİ İDDİA EDİLEN E.Ö.(30) GÖZALTINA ALINDI.

SAMSUN’DA ARACA ZARAR VERİP BABASINI DARP ETTİĞİ İDDİA EDİLEN E.Ö.(30) GÖZALTINA ALINDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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