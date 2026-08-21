Samsun'da araç hasarı ve baba darp iddiası adliyede

Samsun'da araç hasarı ve baba darp iddiası

Samsun'un İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi'nde meydana geldiği belirtilen olayda, iddialara göre bir kişinin hem bir araca zarar verdiği hem de babasını darp ettiği öne sürüldü. Yapılan şikayet üzerine polis ekipleri bölgeye yönlendirildi.

gözaltı ve müdahale:

İddialar doğrultusunda gözaltına alınan E.Ö. (30), İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından işlemlere tabi tutuldu. Olayın ardından polis ekipleri olay yerinde ve çevresinde gerekli işlemleri gerçekleştirdi.

adli sürecin durumu:

Polisteki işlemleri tamamlanan E.Ö., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

SAMSUN’DA ARACA ZARAR VERİP BABASINI DARP ETTİĞİ İDDİA EDİLEN E.Ö.(30) GÖZALTINA ALINDI.