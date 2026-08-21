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Samsun'da eşini silahla tehdit ettiği iddia edilen İ.K. gözaltına alındı

Samsun'da eşini silahla tehdit ettiği iddia edilen İ.K., şikayet üzerine polis ekiplerince gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi.

GİRİŞ: 21 Ağustos 2026 - 15:17

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Samsun'da eşini silahla tehdit ettiği iddia edilen İ.K. gözaltına alındı

olayın yaşandığı yer ve iddia:

Olay, İlkadım ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, eşini silahla tehdit ettiği öne sürülen İ.K. hakkında şikayet yapıldı.

emniyet müdürlüğünün müdahalesi:

Şikayet üzerine İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından İ.K. gözaltına alındı.

adli işlem:

Zanlı İ.K., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

SAMSUN’DA EŞİNİ SİLAHLA TEHDİT ETTİĞİ İDDİA EDİLEN İ.K., POLİS EKİPLERİNCE GÖZALTINA ALINARAK...

SAMSUN’DA EŞİNİ SİLAHLA TEHDİT ETTİĞİ İDDİA EDİLEN İ.K., POLİS EKİPLERİNCE GÖZALTINA ALINARAK ADLİYEYE SEVK EDİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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