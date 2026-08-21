Samsun'da eşini silahla tehdit ettiği iddia edilen İ.K. gözaltına alındı

olayın yaşandığı yer ve iddia:
Olay, İlkadım ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, eşini silahla tehdit ettiği öne sürülen İ.K. hakkında şikayet yapıldı.
emniyet müdürlüğünün müdahalesi:
Şikayet üzerine İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından İ.K. gözaltına alındı.
adli işlem:
Zanlı İ.K., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.
SAMSUN’DA EŞİNİ SİLAHLA TEHDİT ETTİĞİ İDDİA EDİLEN İ.K., POLİS EKİPLERİNCE GÖZALTINA ALINARAK ADLİYEYE SEVK EDİLDİ.
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