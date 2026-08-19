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Samsun'da kaçak ısıtmalı tütün ve elektronik sigara dağıtımına operasyon

Samsun’da İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda 180 paket gümrük kaçağı ısıtmalı tütün çubuğu, 90 paket sigara ve 4 elektronik sigara ele geçirildi.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 14:13

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Samsun'da kaçak ısıtmalı tütün ve elektronik sigara dağıtımına operasyon

Operasyon detayları:

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirdi.

Yürütülen operasyonda 180 paket gümrük kaçağı ısıtmalı tütün çubuğu, 90 paket gümrük kaçağı sigara ve 4 adet gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi.

yakalama ve adli işlem:

Olayla bağlantılı olarak 1 şüpheli yakalandı. Şüpheli hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı.

Soruşturmanın sürdüğü ve konuyla ilgili işlemlerin devam ettiği bildirildi.

SAMSUN’DA POLİS EKİPLERİNCE DÜZENLENEN KAÇAKÇILIK OPERASYONUNDA 180 PAKET GÜMRÜK KAÇAĞI ISITMALI...

SAMSUN’DA POLİS EKİPLERİNCE DÜZENLENEN KAÇAKÇILIK OPERASYONUNDA 180 PAKET GÜMRÜK KAÇAĞI ISITMALI TÜTÜN ÇUBUĞU, 90 PAKET GÜMRÜK KAÇAĞI SİGARA VE 4 ADET GÜMRÜK KAÇAĞI ELEKTRONİK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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