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Sakaltutan'daki heyelan temizlendi, Erzincan-Sivas kara yolu yeniden açıldı

Sakaltutan'da sağanak ve dolu sonrası yamaçtan taşan toprak ve kayalar Erzincan-Sivas kara yolunu kapattı; Karayolları ekipleri yolu çift yönlü açtı.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 08:40

GÜNCELLEME: 30 Ağustos 2026 - 08:54

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EDİTÖR: Aslı Han

Sakaltutan'daki heyelan temizlendi, Erzincan-Sivas kara yolu yeniden açıldı

Erzincan-Sivas kara yolu yeniden ulaşıma açıldı

Erzincan-Sivas kara yolunun Sakaltutan mevkisinde etkili olan sağanak ve dolu sonrası yamaçtan kopan toprak ve kaya parçalarının yola sürüklenmesi sonucu ulaşım kesintiye uğradı. Heyelan, güzergah üzerinde hareket halindeki araçların yolda kalmasına ve her iki yönde uzun araç kuyruklarının oluşmasına neden oldu.

Yağışın etkisi ve yola verdiği zarar:

Kentte gece saatlerinde artan sağanak ve dolu yağışı yamaçlarda gevşemelere yol açtı. Sakaltutan mevkisinde yamaçtan kopan toprak, çamur ve kaya parçaları kara yoluna aktı; bu durum yolun ulaşıma kapanmasına ve güzergâhtaki trafik akışının durmasına sebep oldu.

Karayolları'nın müdahalesi ve açılış süreci:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Karayolları ekipleri, iş makineleriyle olay yerine intikal ederek yola sürüklenen malzemeyi temizleme çalışması başlattı. Yapılan yoğun çalışmalar sonucunda yol, güvenli hale getirilerek çift yönlü ulaşıma açıldı ve trafik akışı normale döndü.

Yetkililer, benzer olumsuzlukların yaşanmaması için yağışlı havalarda yamaçların takibi ve gerekli önlemlerin alınmasının önemine dikkat çekti.

ERZİNCAN-SİVAS KARA YOLUNUN SAKALTUTAN MEVKİSİNDE SAĞANAK VE DOLU YAĞIŞININ ARDINDAN MEYDANA GELEN...

ERZİNCAN-SİVAS KARA YOLUNUN SAKALTUTAN MEVKİSİNDE SAĞANAK VE DOLU YAĞIŞININ ARDINDAN MEYDANA GELEN HEYELAN NEDENİYLE ULAŞIMA KAPANAN YOL, EKİPLERİN ÇALIŞMASI SONUCU YENİDEN ÇİFT YÖNLÜ OLARAK ULAŞIMA AÇILDI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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