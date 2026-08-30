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Sıcaktan kaçış: mandalar Bitlis'in derelerinde serinliyor

Bitlis'in Budaklı köyünde mandalar, öğle sıcağında dere ve su birikintilerine girip saatlerce serinliyor; drone görüntüleri Afrika belgesellerini andırıyor.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 08:46

GÜNCELLEME: 30 Ağustos 2026 - 08:50

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EDİTÖR: Aslı Han

Sıcaktan kaçış: mandalar Bitlis'in derelerinde serinliyor

Mandaların serinleme alışkanlığı:

Bitlis'in Güroymak ilçesine bağlı Budaklı köyü sınırlarında otlayan mandalar, yaz sıcaklarının etkisini su kenarlarında atıyor. Birkaç saat otladıktan sonra yönlerini dere ve su birikintilerine çeviren hayvanlar, suyun içine girip saatlerce kalıyor; burada hem serinliyor hem de adeta doğal bir banyo yapıyorlar.

Bu rutin, bölgedeki hayvancılık pratiklerinin bir parçası olarak kayda geçiyor. Mandaların suya girme davranışı hem sıcakla başa çıkma stratejisi hem de hayvanların rahatını artıran doğal bir alışkanlık olarak öne çıkıyor.

Drone görüntüleri ve bölge doğası:

Suyun içinde bir arada duran mandaların oluşturduğu görüntüler, izleyenlere Afrika'daki vahşi yaşam belgesellerini anımsatan sahneler sunuyor. Söz konusu anlar drone ile havadan kaydedildi ve ortaya çıkan kompozisyon renkli bir panoramayı gözler önüne serdi.

Yerel doğanın ve hayvansal yaşamın bu tür fotoğrafik anları, Budaklı köyünde yaz aylarında sıkça görülen bir manzara olarak tanımlanıyor. Mandaların suya girme görüntüleri, hem bölgedeki doğal yaşam dinamiklerini hem de sıcak havayla başa çıkma yöntemlerini somutlaştırıyor; izleyenlere adeta Afrika safarilerini andıran kareler sunuyor.

BİTLİS’İN GÜROYMAK İLÇESİNE BAĞLI BUDAKLI KÖYÜNDE SICAKTAN BUNALAN MANDALAR, DERE VE SU...

BİTLİS’İN GÜROYMAK İLÇESİNE BAĞLI BUDAKLI KÖYÜNDE SICAKTAN BUNALAN MANDALAR, DERE VE SU BİRİKİNTİLERİNE GİREREK SERİNLEMESİ, AFRİKA’DAKİ BELGESEL SAHNELERİNİ ARATMADI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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