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Şanlıurfa'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 20 kişi gözaltında

Şanlıurfa İl Jandarma ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında düzenledikleri operasyonda 20 kişiyi gözaltına aldı; işlemler sürüyor.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 13:43

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Şanlıurfa'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 20 kişi gözaltında

Operasyonun kapsamı:

Şanlıurfa'da jandarma ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyona Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Müdürlüğü ekipleri katıldı.

Gözaltılar ve işlemler:

Operasyon sonucunda 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki sorgulama ve idari işlemleri devam ediyor; elde edilen bulguların değerlendirilmesi sürüyor.

Hukuki süreç ve takip:

İşlemler, ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülüyor ve sürecin tamamlanmasının ardından elde edilen delillerin adli makamlara intikal ettirilmesi bekleniyor.

ŞANLIURFA&#039;DA JANDARMANIN GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI OPERASYONUNDA 20 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

ŞANLIURFA'DA JANDARMANIN GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI OPERASYONUNDA 20 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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