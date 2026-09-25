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Buldan’da kırık gölgelik velileri tedirgin etti

Buldan'daki kitap kafede bir süredir kırık duran metal gölgelik velileri kaygılandırdı; aileler, onarım veya kaldırılma talebinde bulundu.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 13:57

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Buldan’da kırık gölgelik velileri tedirgin etti

buldan'da kırık gölgelik tartışması:

Denizli'nin Buldan ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde, Buldan Belediyesi tarafından hizmete açılan Buldan Belediyesi Kitap Kafenin bahçesinde bulunan metal gölgeliklerden birinin bir süredir kırık olduğu görüldü. Bölgeye düzenli olarak ders çalışmaya gelen çocukların velileri, gölgelikteki hasarın çevre güvenliğini riske attığını belirterek yetkililerin müdahalesini talep ediyor.

velilerin endişeleri ve talepleri:

Çocuğunun neredeyse her gün kitap kafeye gelerek ders çalıştığını söyleyen veli Faik Çınar, "Yetkilileri defalarca uyardık. Buraya çocuklarımız ders çalışmaya ve kurs görmeye geliyorlar. Büyük boyuttaki metal şemsiye kırık vaziyette duruyor. Sert bir rüzgarda her an yıkılabilir. Önlem alınmasını istedik ama defalarca uyarmamıza rağmen dikkate alınmadı" dedi. Veliler gölgelik onarılıncaya ya da kaldırılıncaya kadar alanda önlem alınmasını istiyor.

Vatandaşlar, kırık gölgelikle ilgili olarak yetkililerden somut bir adım beklediklerini vurguluyor. Gölgelikteki durumun günlerdir sürdüğü ve herhangi bir müdahale yapılmamasının ailelerde kaygıya yol açtığı ifade ediliyor.

DENİZLİ’NİN BULDAN İLÇESİNDE BELEDİYE TARAFINDAN HİZMETE AÇILAN KİTAP KAFENİN ÖNÜNDE GÜNLERDİR...

DENİZLİ’NİN BULDAN İLÇESİNDE BELEDİYE TARAFINDAN HİZMETE AÇILAN KİTAP KAFENİN ÖNÜNDE GÜNLERDİR KIRIK BİR ŞEKİLDE DURAN GÖLGELİK, VELİLERİN TEPKİSİNE NEDEN OLDU

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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