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Şanlıurfa'da kaçakçı ağına büyük darbe: 10 organizatör gözaltına alındı

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretiyle mücadelede düzenlenen operasyonda 10 organizatörü yakalayarak gözaltına aldı.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 15:09

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Şanlıurfa'da kaçakçı ağına büyük darbe: 10 organizatör gözaltına alındı

Şanlıurfa'da kaçakçılık operasyonu

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen operasyonda örgütlü göçmen kaçakçılığına ilişkin işlemler gerçekleştirildi.

operasyonun ayrıntıları:

Yürütülen çalışmada organizatör konumunda olduğu değerlendirilen 10 şüpheli tespit edilerek yakalandı ve gözaltına alındı.

yasal süreç:

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında gerekli yasal işlem başlatıldı.

ŞANLIURFA’DA JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI OPERASYONUNDA 10...

ŞANLIURFA’DA JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI OPERASYONUNDA 10 ORGANİZATÖR HAKKINDA İŞLEM YAPILDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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