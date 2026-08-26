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Sapanca'da havuza düşen çocuk doktorların müdahalesiyle hayata döndü

Sapanca'da bir konaklama tesisinin havuzuna düşen 4 yaşındaki M.A.Ç., ailesi ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak ileri tedavi için sevk edildi.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 20:20

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Sapanca'da havuza düşen çocuk doktorların müdahalesiyle hayata döndü

Olayın gelişimi:

İstanbuldere Mahallesi'nde bulunan bir konaklama tesisinde tatilde olan ailenin yanında bulunan 4 yaşındaki M.A.Ç., henüz belirlenemeyen bir nedenle havuza düştü. Aile fertleri çocuğun suda güçlük çektiğini görerek hemen müdahale edip onu sudan çıkardı.

İlk müdahale ve hastanedeki süreç:

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, M.A.Ç.'ye ilk müdahaleyi yaptı. Çocuk daha sonra Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; burada doktorların yoğun müdahalesi sonucu hayati bulgularında düzelme görüldü. Sağlık durumunun detaylı değerlendirilmesi için küçük hasta, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

soruşturma başlatıldı:

Olayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı. Yetkililer, havuza düşüşün nedenini ve olaya ilişkin tüm ayrıntıları tespit etmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

SAKARYA&#039;NIN SAPANCA İLÇESİNDE KONAKLAMA TESİSİNİN HAVUZUNA DÜŞEREK BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİREN 4...

SAKARYA'NIN SAPANCA İLÇESİNDE KONAKLAMA TESİSİNİN HAVUZUNA DÜŞEREK BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİREN 4 YAŞINDAKİ ÇOCUK, KALDIRILDIĞI HASTANEDE DOKTORLARIN MÜDAHALESİYLE HAYATA DÖNDÜRÜLDÜ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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