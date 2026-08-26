Sapanca'da havuza düşen çocuk doktorların müdahalesiyle hayata döndü

Olayın gelişimi:

İstanbuldere Mahallesi'nde bulunan bir konaklama tesisinde tatilde olan ailenin yanında bulunan 4 yaşındaki M.A.Ç., henüz belirlenemeyen bir nedenle havuza düştü. Aile fertleri çocuğun suda güçlük çektiğini görerek hemen müdahale edip onu sudan çıkardı.

İlk müdahale ve hastanedeki süreç:

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, M.A.Ç.'ye ilk müdahaleyi yaptı. Çocuk daha sonra Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; burada doktorların yoğun müdahalesi sonucu hayati bulgularında düzelme görüldü. Sağlık durumunun detaylı değerlendirilmesi için küçük hasta, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

soruşturma başlatıldı:

Olayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı. Yetkililer, havuza düşüşün nedenini ve olaya ilişkin tüm ayrıntıları tespit etmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

SAKARYA'NIN SAPANCA İLÇESİNDE KONAKLAMA TESİSİNİN HAVUZUNA DÜŞEREK BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİREN 4 YAŞINDAKİ ÇOCUK, KALDIRILDIĞI HASTANEDE DOKTORLARIN MÜDAHALESİYLE HAYATA DÖNDÜRÜLDÜ.