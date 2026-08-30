Sarı-kırmızılılar Başakşehir maçı hazırlıklarına tempolu başlangıç yaptı

galatasaray hazırlıkları:
Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında oynayacağı RAMS Başakşehir mücadelesinin hazırlıklarına bugün başladı. Seans Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.
idman detayları:
Antrenman dinamik ısınmayla açıldı; ardından takım iki grup halinde uygulanan 8’e 2 pas çalışmasıyla top hakimiyeti ve hızlı pas trafiği üzerinde durdu. Çalışma, oyunun ritmini yükseltmeye yönelik tempo ve pres düzenlerini sınamak amacıyla çift kale maçla tamamlandı.
sıradaki antrenman:
Galatasaray, Başakşehir maçının hazırlıklarını 1 Eylül Salı günü saat 18.00’de yapacağı antrenmanla sürdürecek.
GALATASARAY, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 4. HAFTASINDA RAMS BAŞAKŞEHİR İLE DEPLASMANDA OYNAYACAĞI MAÇIN HAZIRLIKLARINA BUGÜN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ANTRENMANLA BAŞLADI.
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