Dolar 48,2384 +0,49%
Euro 55,9056 -0,56%
Bist 14.641,56 +0,45%
Altın Gram 7.025,42 -2,88%
EUR/USD 1,1587 -0,61%
Brent Petrol 88,10 -0,47%
--°

Sarı-kırmızılılar Başakşehir maçı hazırlıklarına tempolu başlangıç yaptı

Galatasaray, Başakşehir maçı hazırlıklarına Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Okan Buruk yönetiminde ısınma, 8'e 2 pas ve çift kale ile başladı.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 21:27

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Sarı-kırmızılılar Başakşehir maçı hazırlıklarına tempolu başlangıç yaptı

galatasaray hazırlıkları:

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında oynayacağı RAMS Başakşehir mücadelesinin hazırlıklarına bugün başladı. Seans Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

idman detayları:

Antrenman dinamik ısınmayla açıldı; ardından takım iki grup halinde uygulanan 8’e 2 pas çalışmasıyla top hakimiyeti ve hızlı pas trafiği üzerinde durdu. Çalışma, oyunun ritmini yükseltmeye yönelik tempo ve pres düzenlerini sınamak amacıyla çift kale maçla tamamlandı.

sıradaki antrenman:

Galatasaray, Başakşehir maçının hazırlıklarını 1 Eylül Salı günü saat 18.00’de yapacağı antrenmanla sürdürecek.

GALATASARAY, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 4. HAFTASINDA RAMS BAŞAKŞEHİR İLE DEPLASMANDA OYNAYACAĞI MAÇIN...

GALATASARAY, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 4. HAFTASINDA RAMS BAŞAKŞEHİR İLE DEPLASMANDA OYNAYACAĞI MAÇIN HAZIRLIKLARINA BUGÜN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ANTRENMANLA BAŞLADI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Fenerbahçe Samsun'da erken golle 1-0 öne geçti
images

Iğdır'ın galibiyeti, Koçak'ın gururu oldu
images

Gol fırsatlarını değerlendiremeyen Esenler Erokspor umutlarını koruyor
images

Ay-yıldızlılar Taranto'da namağlup şampiyonluğa uzandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Fenerbahçe Samsun'da erken golle 1-0 öne geçti

Malatya Park'ta 30 Ağustos coşkusu bando konseriyle yaşandı

Ceyhan'da sokakta vurulan kadın yaşamını yitirdi; saldırgan yakalandı

Erciş'te aniden bastıran fırtına yaşamı sekteye uğrattı

TREND HABERLER

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Altıeylül’ün parkları kimlik değiştiriyor: güvenlikten zemine somut yenilikler

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Kayseri'de kavşakta çarpışma: dört yaralı

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı