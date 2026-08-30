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Gol fırsatlarını değerlendiremeyen Esenler Erokspor umutlarını koruyor

Mustafa Gürsel, Iğdır FK karşısında 1-0'lık yenilgide pozisyon üretmede sorun olmadığını ancak gol fırsatlarını değerlendiremediklerini belirtti.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 21:45

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Gol fırsatlarını değerlendiremeyen Esenler Erokspor umutlarını koruyor

Maç sonrası değerlendirme

Trendyol 1. Lig’in 4. haftasında Esenler Erokspor, sahasında konuk ettiği Iğdır FK’ya 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında takımın teknik direktörü Mustafa Gürsel yenilgiyi değerlendirirken özellikle gol üretme ve bitiriş konusunda süregelen bir sıkıntıya işaret etti.

Maçın dönüm noktaları:

Gürsel, ilk yarıda mücadelenin dengeli geçtiğini ve maç başında Yusuf ile net bir fırsat kaçırdıklarını hatırlattı. Kaybedilen golün bireysel bir hatadan geldiğini vurgulayan teknik direktör, ikinci yarıda oyun kontrolünün tamamen Esenler Erokspor’da olduğunu ancak bunun skora yansımadığını ifade etti. Buna göre pozisyona girme ve oyunu kontrol etmede bir sorun bulunmuyor; asıl problem pozisyonları sonuca dönüştürememek oldu.

Teknik direktörün değerlendirmesi:

Gürsel, takımın mücadele ve oyun disiplininden memnun olduğunu belirterek, pozisyon üretme anlamında bir gerileme olmadığını ancak bitiricilik sıkıntısının üstesinden gelinmesi gerektiğini söyledi. Teknik adam, takımın karakter ve güç açısından bu sorunu aşacak kapasitede olduğunu, çalışmaya devam edeceklerini aktardı.

Öne çıkan noktalardan biri, geçmiş maçlardaki eğilimle bu müsabakanın benzerlik göstermesi: maçların büyük bölümünde kontrolün ve pozisyonların Esenler Erokspor lehine olduğu ancak golün gelmediği vurgulandı. Gürsel, bu tabloyun futbolda olabileceğini söyleyerek sabır ve çalışmanın önemine dikkat çekti.

Gelecek planına dair konuşmasında teknik direktör, Perşembe günü oynanacak Bodrum maçını işaret etti ve bu karşılaşmada gol sorununu ortadan kaldırarak ilk galibiyeti almak istediklerini belirtti. Gürsel, galibiyetin takımın özgüvenini yükselteceğini ve devamında olumlu sonuçlar getireceğini düşündüğünü söyledi.

Özetle, Esenler Erokspor'un saha içi üretimi ve oyun kontrolü olumlu bulunurken, pozisyonları değerlendirme eksikliği sonuca doğrudan etki etti ve teknik ekip bu sorunu çözmek için saha içi uygulamalara ağırlık vereceklerini açıkladı.

Esenler Erokspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, 1-0 mağlup oldukları Iğdır FK maçında...

Esenler Erokspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, 1-0 mağlup oldukları Iğdır FK maçında pozisyonları değerlendirme anlamında sıkıntı yaşadıklarını dile getirdi.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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