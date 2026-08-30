Iğdır'ın galibiyeti, Koçak'ın gururu oldu

maçın özeti:

Trendyol 1. Lig’in 4. haftasında Iğdır FK, deplasmanda karşılaştığı Esenler Erokspor’u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Iğdır FK Teknik Direktörü Kenan Koçak, rakibin kadro kalitesi ve maçın zorluklarına dikkat çekti.

koçak'ın saha değerlendirmesi:

Koçak, Esenler Erokspor için "kurduğu kadroyla ligin çok güçlü takımlarından bir tanesi" ifadesini kullanarak, her pozisyonda bireysel yetenekli oyunculara sahip olduklarını vurguladı. Maçın genelinde belki en iyi oyunlarını sergileyemediklerini, bunun en önemli nedeninin ise zemin olduğunu söyledi. Yine de takım olarak oyundan çok mücadele, istek ve hırs açısından tatmin edici bir performans ortaya koyduklarını belirtti.

takım ruhu ve gelecek planı:

Koçak, oyuncularının sahadaki eforuna vurgu yaparak, Bu mücadele takımım adına beni gerçekten çok mutlu etti şeklinde konuştu ve futbolcularıyla gurur duyduğunu dile getirdi. Maç sonrası sevinçlerine fazla zaman ayıramayacaklarını, hafta içi oynanacak zorlu bir müsabaka daha olduğunu hatırlattı. Ayrıca Esenler Erokspor ve teknik sorumlusu Mustafa hoca için önümüzdeki haftalarda başarı diledi.

Iğdır FK Teknik Direktörü Kenan Koçak, 1-0 kazandıkları Esenler Erokspor maçında takım olarak sergiledikleri mücadelenin kendisini mutlu ettiğini söyledi.