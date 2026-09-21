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Savunma diplomasisinde kritik buluşma: Yaşar Güler ile Reşad Aslanov görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Aslanov ile bir araya gelerek ikili temasları resmî düzeyde sürdürdü ve iletişimi pekiştirdi.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 14:47

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EDİTÖR: Elif Demir

Savunma diplomasisinde kritik buluşma: Yaşar Güler ile Reşad Aslanov görüştü

Görüşme özeti:

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Aslanov ile bir araya geldi. Resmî düzeyde gerçekleşen görüşme, iki ülke arasındaki temasların sürdürülmesine işaret etti.

Toplantının önemi:

Taraflardan yapılan açıklamada ayrıntılara yer verilmedi; ancak böyle üst düzey görüşmeler, savunma ilişkileri ve iletişim kanılarının canlı tutulması açısından önem taşıyor. Diplomatik temaslar, karşılıklı anlayışı güçlendirme ve koordinasyon sağlama işlevi görüyor.

Söz konusu buluşma, Ankara ile Bakü arasındaki düzenli temas trafiğinin bir parçası olarak değerlendirildi. Her iki tarafın da resmî görüşmelerle işbirliğini takip etmesi, uzun vadeli ilişkilerin sürdürülebilirliği açısından dikkate değer bulunuyor.

MİLLİ SAVUNMA BAKANI YAŞAR GÜLER, AZERBAYCAN’IN ANKARA BÜYÜKELÇİSİ REŞAD ASLANOV İLE BİR ARAYA...

MİLLİ SAVUNMA BAKANI YAŞAR GÜLER, AZERBAYCAN’IN ANKARA BÜYÜKELÇİSİ REŞAD ASLANOV İLE BİR ARAYA GELDİ.

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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