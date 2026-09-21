Savunma diplomasisinde kritik buluşma: Yaşar Güler ile Reşad Aslanov görüştü

Görüşme özeti:

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Aslanov ile bir araya geldi. Resmî düzeyde gerçekleşen görüşme, iki ülke arasındaki temasların sürdürülmesine işaret etti.

Toplantının önemi:

Taraflardan yapılan açıklamada ayrıntılara yer verilmedi; ancak böyle üst düzey görüşmeler, savunma ilişkileri ve iletişim kanılarının canlı tutulması açısından önem taşıyor. Diplomatik temaslar, karşılıklı anlayışı güçlendirme ve koordinasyon sağlama işlevi görüyor.

Söz konusu buluşma, Ankara ile Bakü arasındaki düzenli temas trafiğinin bir parçası olarak değerlendirildi. Her iki tarafın da resmî görüşmelerle işbirliğini takip etmesi, uzun vadeli ilişkilerin sürdürülebilirliği açısından dikkate değer bulunuyor.

MİLLİ SAVUNMA BAKANI YAŞAR GÜLER, AZERBAYCAN’IN ANKARA BÜYÜKELÇİSİ REŞAD ASLANOV İLE BİR ARAYA GELDİ.