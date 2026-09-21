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Foça'da birlik çağrısı: birikmiş sorunları el birliğiyle çözeceğiz

Yaşar Kırkpınar, Foça'da esnaf ve çeşitli meslek gruplarıyla buluştu; Saniye Bora Fıçı'ya 'hayırlı olsun' dedi ve ortak hizmet sözü verdi.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 13:53

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EDİTÖR: Elif Demir

Foça'da birlik çağrısı: birikmiş sorunları el birliğiyle çözeceğiz

Foça'da birlik çağrısı: birikmiş sorunları el birliğiyle çözeceğiz

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, geçtiğimiz günlerde AK Parti'ye katılan Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı'yı makamında ziyaret ederek 'hayırlı olsun' dileğinde bulundu. Ziyaret, ilçede planlanan projeler ve yatırımların istişaresiyle sürdü.

Foça'da saha temasları:

Kırkpınar, Foça ilçesinde sanayicilerden esnafa, balıkçılardan kooperatiflere kadar toplumun tüm kesimleriyle bir araya geldi. Yoğun mesaisi sırasında vatandaşların ve esnafın taleplerini dinleyen Kırkpınar, sahadan aldığı notların hizmet planlamasında dikkate alınacağını belirtti.

Kırkpınar'ın mesajı:

Belediyeciliğin bir gönül işi olduğunu vurgulayan Kırkpınar, ilçede uzun yıllardır devam eden eksikliklere dikkat çekti: "Yaklaşık 40 yıldan beri Foça'nın yerel hizmetler açısından hep yerinde saydığı açıktır." Kırkpınar, Saniye Bora Fıçı'nın AK Parti ailesine katılmasının Foça için doğru bir adım olduğunu ve "AK Belediyecilik vizyonumuz en kısa sürede Foça'da hissedilecektir" dedi.

Kırkpınar, belediyeciliğin "özveri, samimiyet ve adanmışlık" gerektirdiğini, ter dökmeyi, sabırla çalışmayı ve sebat etmeyi zorunlu kıldığını ifade etti. "İlçemizde birikmiş onlarca sorunu inşallah el ele vererek, ortak akılla çözeceğiz," sözleriyle ortak çalışma çağrısı yaptı ve Foça halkının kısa sürede hizmet değişimini göreceğini kaydetti.

Ziyaret, Foça'ya yönelik önümüzdeki dönemde hayata geçirilecek projelerin ve yatırımların istişare edilmesinin ardından iyi niyet temennileriyle son buldu.

AK PARTİ İZMİR MİLLETVEKİLİ YAŞAR KIRKPINAR, GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE AK PARTİ&#039;YE KATILAN FOÇA BELEDİYE...

AK PARTİ İZMİR MİLLETVEKİLİ YAŞAR KIRKPINAR, GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE AK PARTİ'YE KATILAN FOÇA BELEDİYE BAŞKANI SANİYE BORA FIÇI’YI MAKAMINDA ZİYARET EDEREK "HAYIRLI OLSUN" DİLEĞİNDE BULUNDU.

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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