SBÜ Erzurum Tıp Fakültesi'nde 2026-2027 akademik yıl törenle başladı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Erzurum Tıp Fakültesi'nde 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı akademik açılış töreni düzenlendi. Akademisyenler, öğrenciler ve sağlık camiası temsilcilerinin katıldığı programda yeni dönemin hedefleri ve beklentileri ele alındı.

Katılımcılar ve açılış konuşmaları:

Törene katılan konuşmacılar arasında Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Meral dikkat çeken bir konuşma yaptı. Meral, konuşmasında tıp eğitiminin toplum sağlığını koruma ve geliştirmedeki rolünü öne çıkararak, eğitim süreçlerinde bilgi birikimi kadar etik değerlerin de öncelikli olması gerektiğini belirtti.

Programda söz alan diğer katılımcılar da eğitim-öğretim faaliyetlerinin niteliğinin yükseltilmesine, sağlık hizmetlerinde hasta odaklı yaklaşımların güçlendirilmesine ve akademik işbirliklerinin artırılmasına dair değerlendirmelerde bulundu.

Eğitim öncelikleri ve beklentiler:

Meral, hekim yetiştirmede bilimsel düşünce ve insan odaklı hizmet anlayışının benimsenmesinin önemine vurgu yaptı. Ayrıca, sağlık alanındaki hızlı değişimlere uyum sağlayabilecek ve mesleki etik değerlere bağlı nitelikli sağlık profesyonelleri yetiştirmenin gerekliliğini ifade etti.

Tören boyunca yeni akademik yılın öğrencilere, akademisyenlere ve sağlık camiasına verimli olmasına yönelik temenniler dile getirildi. Program, 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı’nın hayırlı olması dilekleriyle sona erdi.

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ ERZURUM TIP FAKÜLTESİ 2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK AÇILIŞ TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.