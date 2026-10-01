Şehitkamil’de kışa hazırlık: yollar yenileniyor, bakım hız kazandı

çalışmalar sahada:

Şehitkamil Belediyesi, ilçe genelinde ulaşım konforunu artırmak ve kış aylarında yol kaynaklı sorunları en aza indirmek amacıyla asfaltlama ve yol bakım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, özellikle yeni yapılaşmanın yoğun olduğu bölgelerde yeni yolların açılması ve mevcut yollarda ortaya çıkan bozulmaların onarılması için çalışma programını yoğunlaştırdı.

göktürk’te yeni yollar asfaltlanıyor:

Göktürk Mahallesi'nde yapılaşmanın hızla artması nedeniyle ulaşım altyapısının güçlendirilmesine öncelik verildi. Ekipler, bölgedeki yeni yerleşim alanlarına giden yolları asfaltlayarak trafik akışını düzenlemeyi ve özellikle yağışlı kış koşullarında oluşabilecek ulaşım aksaklıklarının önüne geçmeyi hedefliyor. Yapılan çalışmalarla hem ulaşım güvenliği hem de mahalle içi erişilebilirlik artırılıyor.

beykent ve çıksorut’ta bakım-onarım:

Beykent ve Çıksorut bölgelerinde ise zamanla yıpranan yolların bakım ve onarımına ağırlık verildi. Tespit edilen bozuk noktalarda müdahaleler yapılarak yollar yeniden kullanıma uygun hale getiriliyor. Bu müdahaleler, günlük ulaşım konforunu yükseltmeyi ve kış boyunca olası sorunların önüne geçmeyi amaçlıyor.

başkanın değerlendirmesi:

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, çalışmaların ilçe genelinde kararlılıkla sürdüğünü belirterek sahada olduklarını vurguladı. Başkan Yılmaz, hizmetin her mahalleye eşit ulaşması ilkesini öne çıkararak; yeni yerleşim bölgelerinde yollar açıldığını, ihtiyaç olan noktaların asfaltlandığını ve mevcut bozulmalara anında müdahale edildiğini ifade etti. Ayrıca Umut Yılmaz, Şehitkamil’de bu kış yollar vatandaşımızın sorunu olmayacak. sözleriyle kış öncesi hazırlıkların tamamlanacağını söyledi.

Belediyenin programı, önleyici yaklaşımı ve saha odaklı çalışmasıyla kış koşullarında ulaşımın aksamaması için planlı asfaltlama ve bakım-onarım faaliyetlerinin süreceği belirtiliyor. Vatandaşlar, ilgili mahallelerde yürütülen çalışmalar sayesinde daha güvenli ve konforlu bir ulaşıma kavuşmayı bekliyor.

ŞEHİTKAMİL BELEDİYESİ, İLÇE GENELİNDE ULAŞIM KONFORUNU ARTIRMAK VE VATANDAŞLARIN KIŞ AYLARINDA YOL KAYNAKLI SORUN YAŞAMAMASI AMACIYLA ASFALTLAMA VE YOL BAKIM ÇALIŞMALARINI ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYOR.