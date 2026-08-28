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Şehitlerin fedakârlığı ve ilây-ı kelimetullah vurgusu

Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'ndeki Mevlid-i Nebi Haftası Programı'nda şehitlerin fedakârlığını ve ilây-ı kelimetullah bağlılığını öne çıkardı.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 19:55

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Şehitlerin fedakârlığı ve ilây-ı kelimetullah vurgusu

Cumhurbaşkanı erdoğan mevlid-i nebi haftası programında şehit vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Mevlid-i Nebi Haftası Programı'na katıldı.

Konuşmasında şehitlere ilişkin duygularını dile getiren Erdoğan, salonu dolduranlara hitaben şu sözleri paylaştı: "İslam’ın izzetini her şeyin üstünde tutan, ilây-ı kelimetullah davası uğruna canlarını ortaya koyan, vatanı, milleti, ezanı, bayrağı, devleti ve ümmeti için her türlü cefayı, zorluğu göze alan kahraman şehitlerim".

Konuşmanın öne çıkan temaları:

Erdoğan konuşmasında özellikle şehitlerin fedakârlığı ve dine olan bağlılık temasını ön plana çıkardı. Sözlerinde, ilây-ı kelimetullah davasına adanmışlık ve milletin birliği üzerinde durdu ve şehitlere yönelik minnet duygusunu vurguladı.

Programın yapıldığı yer ve bağlam:

Mevlid-i Nebi Haftası Programı, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımı ve konuşması, programın ana çerçevesinde şehitlerin hatırlanması ve dini değerlerin öneminin tekrar edilmesi biçiminde gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: &quot; İslam&#039;ın izzetini her şeyin üstünde tutan, ilây-ı kelimetullah davası...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " İslam'ın izzetini her şeyin üstünde tutan, ilây-ı kelimetullah davası uğruna canlarını ortaya koyan, vatanı, milleti, ezanı, bayrağı, devleti ve ümmeti için her türlü cefayı, zorluğu göze alan kahraman şehitlerimizin, gazilerimizin, o mücadele ve mücahide erlerinin aziz ruhları şad olsun diyorum"

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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