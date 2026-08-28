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Selkisaray'da böğürtlen üretiminde yerinde teknik değerlendirme

Dumlupınar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekipleri, Selkisaray Köyü'ndeki böğürtlen ekim alanlarını yerinde kontrol edip üreticilere teknik inceleme sundu.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 12:00

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Selkisaray'da böğürtlen üretiminde yerinde teknik değerlendirme

Denetimler sahada gerçekleştirildi

Dumlupınar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri, Selkisaray Köyü'nde böğürtlen ekimi yapılan üretim alanında kapsamlı inceleme ve kontroller yaptı. Yapılan saha ziyareti sırasında bitkilerin genel gelişimi yerinde değerlendirildi ve alan koşulları göz önüne alındı.

Üreticilere yönelik teknik incelemeler:

Kontroller çerçevesinde üreticilere bitki gelişimi, bakım uygulamaları ve sahaya özgü teknik konular hakkında incelemeler yapıldı. Ekipler, üretim alanında yapılan gözlemler doğrultusunda üreticilere yönlendirici bilgi ve öneriler iletti.

Gerçekleştirilen çalışmalar, üretim kalitesinin izlenmesi ve üreticilerin teknik destek taleplerinin karşılanmasına katkı sağlamak amacıyla yerinde yürütüldü.

DUMLUPINAR SELKİSARAY KÖYÜ’NDE BÖĞÜRTLEN ÜRETİM ALANI KONTROL EDİLDİ

DUMLUPINAR SELKİSARAY KÖYÜ’NDE BÖĞÜRTLEN ÜRETİM ALANI KONTROL EDİLDİ

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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