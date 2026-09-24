Semih Orman'ın adı çocuk kitaplarıyla yaşatılacak

kütüphanenin kuruluşu:

Pazaryeri İlkokulunda tamamlanan Semih Orman Kütüphanesi, Türkiye İnsani Müdahale (TİM) ekibinde Arama Kurtarma Direktörü olarak görev yapan ve Eylül 2025'te yaşamını yitiren Semih Orman anısına oluşturuldu. Proje, Orman'ın adını gelecek kuşaklara aktarmayı ve çocukları kitaplarla buluşturmayı amaçlıyor.

açılış töreni ve katılımcılar:

Açılış programına Pazaryeri Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara, Orman'ın ailesi ile eşi ve küçük kızının yanı sıra TİM Ekip Başkanı Abdullah Usanmaz, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin ve projeye destek veren diğer isimler katıldı. Törende, kütüphanenin yapımına katkı sağlayan ekip ve destekçilerin rolü vurgulandı.

Aile üyeleri, merhum Orman'ın adının çocukların eğitimine ve kitap sevgisine vesile olacak bir mekânda yaşatılmasının kendileri için büyük bir anlam taşıdığını belirtti. Katılımcılar, bu tür anma girişimlerinin hem toplumsal hafızayı koruduğunu hem de yerel kültürel altyapıyı güçlendirdiğini ifade etti.

TİM liderliği, yerel yönetim ve gönüllü desteklerinin bir araya gelmesiyle hayata geçen kütüphane, Semih Orman'ın anısını somut bir eğitim imkânına dönüştürüyor. Yapılan vurgulara göre bu mekan, hem Orman'ın hizmet ruhunu yaşatacak hem de Pazaryeri'nde çocukların kitaplarla daha erken yaşta buluşmasına katkı sağlayacak.

HAYATINI KAYBEDEN ARAMA KURTARMA GÖREVLİSİNİN ADI KÜTÜPHANEDE YAŞATILACAK