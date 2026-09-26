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Serdivan'da restoranda alevler yükseldi, ekipler müdahale ediyor

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir restoranda başlayan yangın hızla büyüdü; çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 11:16

GÜNCELLEME: 26 Eylül 2026 - 11:21

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Serdivan'da restoranda alevler yükseldi, ekipler müdahale ediyor

Serdivan'da restoran yangını kısa sürede büyüdü

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde, Bahçelievler Mahallesi Ata Sokak üzerinde bulunan bir restoranda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin ve yoğun dumanın kısa sürede yayıldığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Müdahale ve sevk edilen ekipler:

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibinin yanı sıra polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler, öncelikle yangının çevredeki yapılara sıçramasını önlemeye yönelik çalışmalar başlattı. Ekipler yangına müdahale ederken çevrede güvenlik önlemleri alındı ve bölge trafiğe kapatıldı.

Yangının seyri ve soruşturma:

Restoranı saran alevlere ekiplerin müdahalesi devam ediyor; söndürme çalışmaları sırasında yoğun duman nedeniyle çevredeki bölgelerde riskin azaltılmasına önem veriliyor. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi, yetkililer yaptığı tespit ve incelemelerle olayın nedenini aydınlatmaya çalışacak.

Gelişmeler ve ekiplerin çalışmasına ilişkin yeni bilgiler geldikçe kamuoyuyla paylaşılacak.

SAKARYA’NIN SERDİVAN İLÇESİNDE BİR RESTORAN ALEVLERE TESLİM OLDU. YANGININ KISA SÜREDE BÜYÜMESİ...

SAKARYA’NIN SERDİVAN İLÇESİNDE BİR RESTORAN ALEVLERE TESLİM OLDU. YANGININ KISA SÜREDE BÜYÜMESİ ÜZERİNE OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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