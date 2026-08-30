Siirt'te Atatürk anıtı önünde birlik mesajı: 30 Ağustos coşkuyla kutlandı

Siirt'te 30 Ağustos törenleri coşkuyla gerçekleşti

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü dolayısıyla Siirt'te Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni düzenlendi.

Törene katılanlar:

Törene, Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Dr. Kemal Kızılkaya, şehit yakınları, il protokolü, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Program akışı:

Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasının ardından katılımcılar saygı duruşunda bulundu ve hep birlikte İstiklal Marşı okundu. Tören, günün anlam ve önemine ilişkin hazırlanan programla devam etti.

SİİRT’TE 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI’NIN 104. YIL DÖNÜMÜ COŞKUYLA KUTLANDI