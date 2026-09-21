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Siirt'te belediye araç filosu 21 yeni araçla güçlendi

Siirt Belediyesi öz kaynaklarla temin ettiği 15 halk otobüsü ve 6 iş makinesiyle ulaşım, altyapı ve saha hizmetlerini güçlendirdi.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 15:26

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EDİTÖR: Aslı Han

Siirt'te belediye araç filosu 21 yeni araçla güçlendi

Program ve katılımcılar:

Siirt Belediyesi, öz kaynaklarla alınan yeni araçları düzenlenen törenle hizmete sundu. Tören 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirildi; programa Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Dr. Kemal Kızılkaya, AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, protokol üyeleri, kurum müdürleri, belediye çalışanları ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Vali Kızılkaya, belediyenin öz kaynaklarını verimli kullanarak vatandaşlara daha kaliteli hizmet sunmayı amaçladıklarını vurguladı.

Araçların dağılımı:

Ulaşım hizmetleri kapsamında alınan araçların dağılımı şu şekilde: 15 yeni halk otobüsü (bunların 2'si 12 metre, 13'ü 8 metre), ayrıca 6 yeni iş makinesi belediye filosuna eklendi. Toplamda törende hizmete giren araç sayısı 21 oldu.

Vali Kızılkaya, göreve geldikleri günden bu yana belediyenin öz kaynaklarıyla toplam 42 yeni araç kazandırıldığını belirterek, bu araçların ulaşım, altyapı ve saha hizmetlerinde kullanılacağını söyledi.

Törenin akışı ve hizmete giriş:

Konuşmaların ardından katılımcılar yeni araçları inceledi; halk otobüsleriyle şehir turu düzenlendi. Program, Siirt Belediyesi Makine İkmal Şefliği'nde yapılan kurban kesimi ve edilen dualarla son buldu. Yeni araçların düzenli kullanımının şehir içi ulaşım ve saha çalışmalarında somut hizmet artışı sağlaması hedefleniyor.

Siirt Belediyesi&#039;nin filosuna 21 yeni araç katıldı

Siirt Belediyesi'nin filosuna 21 yeni araç katıldı

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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