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Siirt'te Kalems Dağı'nda yangın, ekipler bölgeye sevk edildi

Siirt'in Baykan ilçesindeki Kalems Dağı'nda nedeni henüz belirlenemeyen yangın çıktı; ihbar üzerine itfaiye ve Orman İşletme Şefliği ekipleri bölgeye sevk edildi.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 14:05

GÜNCELLEME: 29 Ağustos 2026 - 14:07

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Siirt'te Kalems Dağı'nda yangın, ekipler bölgeye sevk edildi

Siirt'te Kalems Dağı'nda yangın

Siirt'in Baykan ilçesinde, Kalems Dağı bölgesinde yangın çıktı. Olayla ilgili ilk bilgiler, yangının çıkış nedeninin henüz belirlenemediğini gösteriyor.

yangının bildirimi:

Edinilen bilgilere göre yangın, bölgeden gelen ihbar üzerine yetkililere bildirildi. Yangının ne zaman başladığı ve neden kaynaklandığı konusundaki araştırmalar devam ediyor.

müdahale ekipleri ve sevk edilen birimler:

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ile Orman İşletme Şefliği ekipleri sevk edildi. Gönderilen ekiplerin yangına müdahale etmek üzere bölgeye yönlendirildiği bildirildi.

Olayla ilgili resmi açıklamalar ve müdahale sürecine ilişkin güncellemeler takip edilecek.

BAYKAN İLÇESİNDEKİ KALEMS DAĞI’NDA YANGIN ÇIKTI.

BAYKAN İLÇESİNDEKİ KALEMS DAĞI’NDA YANGIN ÇIKTI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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