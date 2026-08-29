Didim Devlet Hastanesi yoğun bakım kapasitesini 5 yatakla genişletti

Didim Devlet Hastanesi bünyesinde sağlık hizmetlerinin kapasitesini artırmak amacıyla 5 yatak kapasiteli 1. Seviye Yoğun Bakım Ünitesi hizmete sunuldu. Yeni ünite, hastanenin yoğun bakım olanaklarına ek kapasite getirerek tedavi sürecinin hastane içinde sürdürülmesine katkı sağlıyor.

Mevcut 10 yatak kapasiteli 2. Seviye Yoğun Bakım Ünitesi ile birlikte değerlendirildiğinde, hastanenin toplam yoğun bakım kapasitesi güçlendirilmiş oldu. Bu düzenleme, özellikle yakın takip ve sürekli gözlem gerektiren hastaların hızlı şekilde karşılanmasına olanak tanıyor.

Yeni ünitenin özellikleri:

1. Seviye yoğun bakım ünitesi, yakın takip ihtiyacı olan hastalara yönelik temel yaşam desteği ve sürekli gözlem imkanı sunuyor. Ünitenin açılması, yatak verimliliğini artırmanın yanı sıra yoğun bakım kaynaklarının daha etkin kullanılmasını hedefliyor.

Hedefler ve etkileri:

Ünitenin hizmete girmesiyle birlikte, yoğun bakım ihtiyacı olan hastalara yönelik hizmetlerin etkinliği ve sürekliliğinin artırılması amaçlanıyor. Ayrıca hastanenin genel sağlık hizmeti sunma kapasitesinin güçlendirilmesi ve acil durumlarda yanıt verme süresinin iyileştirilmesi bekleniyor.

Yeni 1. Seviye Yoğun Bakım Ünitesi, hastane içinde tedavi sürecinin kesintisiz sürdürülmesine katkı sağlayarak, bölge halkına sunulan bakım kalitesinin yükseltilmesine destek verecek.

DİDİM DEVLET HASTANESİ’NDE SAĞLIK HİZMETLERİNİN KAPASİTESİNİ ARTIRMAK AMACIYLA 5 YATAK KAPASİTELİ 1. SEVİYE YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ HİZMETE SUNULDU